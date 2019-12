Huawei P40 arriverà a Marzo, parola di CEO

La serie di punta Huawei P40 sarà annunciata a Marzo 2020. L’informazione è stata confermata dal CEO della società Richard durante un’intervista con Frandroid con l’evento di presentazione che sarà ospitato a Parigi a fine marzo.

Richard Yu non ha condiviso la data esatta ma è probabile che non sia stato ancora deciso un giorno preciso. Sulla base della precedente conferenza stampa della società tutte le ipotesi sono su martedì 25 marzo.

In ogni caso, questa è una chiara conferma che Huawei non lancerà la serie Huawei P40 durante il MWC. Questo evento stampa sarà ospitato separatamente, in un altro paese, circa un mese dopo.

La serie Huawei P40 offrirà un nuovo design misterioso che non è mai stato visto prima ad’ora oltre ad una maggiore durata della batteria, migliori prestazioni e una migliore qualità fotografica. È abbastanza chiaro che il processore octa-core Kirin 990 a 64 bit sarà presente e sarà lo stesso del Mate 30 e Mate 30 Pro mentre Android 10 verrà preinstallato di base insieme alla personalizzazione EMUI 10.

C’è ancora la possibilità che Huawei P40 e P40 Pro possano essere forniti con i servizi di Google (GMS). Ciò dipenderà in gran parte dall’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina che sta per concludersi.

Tuttavia, un accordo tra Stati Uniti e Cina renderebbe il lavoro di Huawei molto più semplice. Resta quindi da vedere cosa accadrà.