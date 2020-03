Huawei P40: confermata la presentazione il 26 marzo a Parigi

Huawei sta per presentare la sua prossima gamma di flagship che sarà contraddistinta dai modelli P40 e P40 Pro, oltre che dalla versione P40 Premium Edition. Il CEO Richard Yu ha dichiarato che il lancio avverrà il 26 marzo a Parigi, in Francia, e oggi il teaser ufficiale del lancio è apparso sul sito Web dell’azienda. Quindi l’evento è confermato nonostante si terrà in streaming online e non fisicamente alla presenza della stampa, come sempre avvenuto finora.

Ma purtroppo questi sono gli eventi al tempo del Coronavirus.

Il teaser ci offre anche una rapida visione della configurazione della fotocamera.

Tutti i modelli della serie Huawei P40 integreranno il chipset Kirin 990, anche se alcuni potrebbero avere la variante 5G del SoC, a seconda del mercato di riferimento. Secondo alcune indiscrezioni, la versione P40 sarà la più economica delle tre, mentre la P40 Pro avrà con una fotocamera principale da 52 Megapixel, un sensore cine da 40 Megapixel e un tele da 8 Megapixel con obiettivo da 125 mm.



Infine, P40 Premium Edition avrà addirittura 5 fotocamere con un’ottica principale grandangolare, un teleobiettivo periscopico, un (grande) sensore per la cam principale, il sensore ToF e una macro per gli scatti più ravvicinati.

In attese della serie P40, Huawei ha da ieri messo in preordine il suo nuovo smartphone con display pieghevole Mate XS, che fino al 20 marzo potrà essere ordinato presso i principali negozi di elettronica di consumo, su Amazon.it, presso il Huawei Experience Store, online e offline.

Fonte: Huawei