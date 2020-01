È tempo di vedere nuovi rendering di Huawei P40 Pro, il nuovo top di gamma di Huawei che sarà lanciato in primavera. Le immagini mostrano in modo chiaro un dispositivo dotato di quattro fotocamere: troviamo infatti una configurazione a tre ottiche, simile a quella che abbiamo visto su Huawei P40, più un modulo più piccolo, che potrebbe essere il sensore ToF 3D o un obiettivo macro.

La disposizione delle ottiche rimane ancora un po’ difficile da tradurre, ma ingrandendo l’immagine, sembra che la fotocamera inferiore abbia una lente quadrata: ciò indicherebbe senza troppe incertezze che si tratterebbe di una fotocamera con zoom periscopico. Huawei sembre dunque tornare a una configurazione classica simile a quella vista sul Mate 30 Pro lo scorso anno, ma il nuovo P40 Pro promette di spingere ancora una volta sul fronte della tecnologia dello zoom: sul nuovo modello ci potrebbe infatti essere uno zoom ottico 10x.

Al momento non esiste un primo piano chiaro che ci consenta di carpire altre informazioni sulle fotocamere. Il rendering di qualche giorno fa aveva una risoluzione maggiore e mostrava una fotocamera da 17 mm più un teleobiettivo da 80 mm. La lunghezza focale della fotocamera principale non è elencata, ma dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 mm.



Sulla parte frontale dello smartphone, invece, dovremmo avere una doppia fotocamera selfie ospitata in un mini foro all’interno del display. La configurazione di queste due lenti sembrerebbe facile da indovinare utilizzando la logica: standard + ultrawide.



Il rendering che pubblichiamo mostra anche le cinque opzioni di colore nelle quali sarà prodotto e commercializzato il P40 Pro. Sono (da sinistra a destra): nero, Blush Gold, Silver Frost, Deep Sea Blue e Ice White (con finitura perlata).

Anhe il modello Huawei P40 arriverà negli stessi colori del modello Pro.

La gamma Huawei P40 sarà presenata a marzo e dovrebbe essere lanciata quasi contestualmente alla presentazione.

