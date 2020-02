Huawei P40 Pro si mostra in una prima foto dal vivo

Huawei P40 Pro è appena apparso in un’immagine reale svelando cornici estremamente sottili con un foro nella parte sinistra in cui Huawei ha scelto di includere due fotocamere di cui una sarà angolare.

Da sottolineare anche che le cornici laterali non sono neanche visibili poiché il display è leggermente curvo oltre al fatto che questa immagine apparsa su Weibo conferma i render trapelati nelle settimane passate.

Huawei P40 Pro sarà realizzato in metallo e vetro anche se verrà lanciata una variante in ceramica in edizione speciale (P40 Pro PE) insieme a quella tradizionale. L’ufficialità è prevista a fine di marzo durante una conferenza stampa europea.

Specifiche tecniche

La serie di punta Huawei P40 sarà alimentata dal SoC Kirin 990, in grado di supportare la connettività 5G oltre a 12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna. Infine, tutti e tre i telefoni includeranno gli obiettivi Leica e varie fotocamere sul retro.