Huawei presenta gli smartphone P50 Pro e P50 Pocket con display pieghevole

Huawei ha lanciato anche in Europa due attesi modelli già presentati nel 2020 in Cina. Sono P50 Pro e P50 Pocket, il secondo uno smartphone con display flessibile. Nella filosofia della casa di Shenzhen, la serie P porta con sè dispositivi di fascia alta, nei quali converge la massima evoluzione tecnologica e uno spazio molto importante per l’imaging e la fotografia. Ma andiamo per ordine.

Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro ha un display Oled da 6,6 pollici con refresh fino a 120 Hz, è mosso dal processore Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (a differenza delle unità cinesi che impiegano ancora il Kirin 9000 proprietario di Huawei) e introduce il nuovo design con la fotocamera Dual-Matrix, con due grandi anelli sul retro che contengono i sensori. Quattro gli obiettivi, realizzati come da tradizione in partenrship con Leica: il principale da 50 Megapixel, un tele da 64 Megapixel periscopico, un ultrawide da 13 Megapixel (con una lunghezza focale equivalente di 13 mm e supporto alla fotografia macro a una distanza di 2,5 cm ) e un sensore in bianco e nero da 40 Megapixel. Huawei P50 Pro viene lanciato con XD Fusion Pro, una soluzione migliorata che incorpora un nuovo sistema di filtri Super Color, True-Chroma Image Engine e tecnologia Super HDR per migliorare significativamente i dettagli, il colore e la gamma dinamica. La filosofia che guida la configurazione delle fotocamere è quella di una collaborazione continua nello scatto fra i diversi sensori, così da ottenere risultati migliori.

Sul fronte dei video, invece, Huawei P50 Pro supporta la registrazione in 4K su tutta la gamma focale. Infine, c’è una fotocamera anteriore per i selfie da 13 Megapixel.

Il dispsitivo è mosso da EMUI 12, fondata su Android 12, senza la presenza dei Google Mobile Services ma con un’App Gallery sempre più ricca. L’interfaccia è dotata di un pannello di controllo migliorato, che offre agli utenti un modo più semplice e intuitivo per connettere più dispositivi insieme. La tab Device+ nel Pannello di controllo consente agli utenti di controllare o configurare facilmente la collaborazione multi-dispositivo con altri device. Per le funzionalità smart, HUAWEI P50 Pro sfrutta l’esclusiva tecnologia distribuita di Huawei, che consente agli utenti di trasformare lo smartphone in un’unità flash per PC.

Huawei P50: colori, disponibilità e prezzo

Huawei P50 Pro è disponibile a partire da oggi su Huawei Store al prezzo di 1.199,90 euro. Fino al 28 febbraio, con l’acquisto di Huawei P50 Pro sarà possibile ricevere in omaggio gli auricolari True Wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC) HUAWEI FreeBuds Pro. Inoltre, nel primo anno successivo all’acquisto, Huawei offre una sostituzione gratuita dello schermo e della back cover. P50 Pro è infatti disponibile in due bellissime finiture premium: Cocoa Gold e Golden Black.

Huawei P50 Pocket

Molto atteso anche il modello P50 Pocket con display pieghevole: il display aperto misura 6,9 pollici in diagonale con un’aspect ratio di 21:9. Ha una densità di pixel di 442ppi e offre 1,07 miliardi di colori. Il display supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300Hz.

Come sempre, quando di parla di smartphone foldable, l’attenzione è rivolta al meccanismo di chiusura e apertura, frutto anche in questo caso di anni di lavoro del reparto di Ricerca e Sviluppo di Huawei. C’è una una cerniera con un raggio molto corto che permette al dispositivo una chiusura schermo contro schermo serrata su tutti i lati senza lasciare spazi. Anche guardandolo in controluce non vedrete alcuna luce fra le due semiscocche.

Sul fronte fotografico P50 Pocket integra una fotocamera True-Chroma da 40 Megapixel, una ultra wide da 13 Megapixel, una ultra spectrum da 32 Megapixel, un sensore multispettro a 10 canali e un illuminator Ultra Spectrum.

Il P50 Pocket supporta la modalità Super Privacy. Per garantire la massima privacy quando il dispositivo è piegato, disabilita automaticamente le fotocamere, il microfono e la posizione e li riabilita una volta aperto. Lo smartphone, che è mosso dal processore Snapdragon 888 4G, 12 GB di Ram e 512 di spazio di archiviazione ed è alimentato da una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 40W.

Huawei P50 Pocket: prezzo, colori e disponibilità

Huawei P50 Pocket è disponibile in Italia da oggi nella colorazione Premium Gold su Huawei Store al prezzo di 1.599,90 euro. Fino al 28 febbraio, insieme al telefono sarà possibile ricevere in omaggio le cuffie FreeBuds Lipstick. Inoltre, nel primo anno successivo all’acquisto, Huawei offre una sostituzione gratuita dello schermo e della back cover.