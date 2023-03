Huawei P60 e Mate X3: c’è la data di presentazione (cinese)

Huawei ha finalmente rivelato la data di lancio degli smartphone della serie P60. I nuovi flagship verranno lanciati il 23 marzo alle 14:30 ora di Pechino e saranno affiancati anche dal telefono pieghevole Mate X3 e da molti altri nuovi prodotti.

Il post ufficiale di Huawei sul social network cinese Weibo non offre ulteriori dettagli, anche se possiamo aspettarci altri teaser nei giorni che precedono l’evento.

Sulla base delle ultime indiscrezioni, la serie Huawei P60 sarà composta da almeno due dispositivi: un modello P60 base e un P60 Pro.

Huawei P60 Pro dovrebbe integrare due fotocamere da 50 Megapixel con un sensore principale Sony IMX888 e un modulo IMX858 per l’ultrawide. Ci aspettiamo anche un sensore OmniVision OV64B da 64 Megapixel con zoom 3,5x. Il telefono base della gamma P60 dovrebbe essere lanciato con una fotocamera principale da 52 Megapixel (IMX789) coadiuvata da un modulo ultrawide da 50 Megapixel (IMX858) e da un teleobiettivo da 16 Megapixel (IMX351).

Entrambi i telefoni dovrebbero essere animati da un chipset della serie Qualcomm 8, con molta probabilità una variante solo LTE del SoC Snapdrgoan 8 Gen 2.

Per quanto riguarda il Mate X3, il pieghevole dovrebbe offrire funzionalità di comunicazione satellitare di nuova generazione. In base alle indiscrezioni, gli utenti potranno inviare e ricevere messaggi di testo e vocali via satellite in mancanza di una rete cellulare.

Gli smartphone P60 e Mate X3 saranno lanciati in Cina, mentre l’Europa dovrà ancora aspettare qualche settimana prima di poter toccare con mano i nuovi dispositivi. Il lancio “europeo” dovrebbe essere previsto per il mese di maggio.