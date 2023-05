Huawei P60 Pro ufficiale: fotocamera principale con diaframma fisico e cinque lenti scorrevoli per foto al top

Huawei ha presentato, a Monaco di Baviera, il suo nuovo flagship P60 Pro [scheda tecnica qui]. Lo smartphone, che eredita il dna dei precedenti dispositivi della serie Huawei P, si rivela “premium” sotto tutti gli aspetti: dal design alle sue funzioni evolute.

Il dispositivo si pone come obiettivo principale quello di essere un punto di riferimento per la smartfotografia: e lo fa con un comparto imaging di eccellente valore, impreziosito da un teleobiettivo Ultra Lighting che presenta sette lenti, di cui cinque scorrevoli per gestire al meglio la distanza focale.

Design e display

Huawei P60 Pro offre un display LTPO Amoled da 6,67 pollici con risoluzione di 1.220 x 2.700 pixel (e densità di 444 ppi) e una frequenza di aggiornamento dinamica da 1 a 120 Hz. I quattro lati sono leggermente curvi mentre i quattro bordi dello schermo sono più arrotondati. La protezione è assicurata dal robusto Kunlun Glass, fino a 10 volte più resistente rispetto a un vetro normale.

Huawei ha scelto per il suo top di gamma un design raffinato, ispiranto alla natura. Un concetto che si ritrova in modo particolare nella colorazione Rococo Pearl che utilizza il primo Pearl Texture Design del settore, incorporando polvere di perle minerali naturali sul retro dello smartphone così da creare un effetto luminoso e brillante, ottenendo una texture naturale unica come la madreperla.

Le fotocamere di Huawei P60 Pro

Lo smartphone offre tre fotocamere, riunite in un’isola verticale posta sul retro del dispositivo: ci sono un obiettivo principale da 48 Megapixel (f/1.4-f/4.0, 25mm equivalente), un sensore ultrawide da 13 Megapixel (f/2.2) e un tele da 48 Megapixel (f/2.1, 90mm equivalente) con zoom ottico 3,5x.

La chicca è senza dubbio rappresentata dalla fotocamera principale Ultra Lighting dotata di un’apertura fisica (quindi con vero diaframma) regolabile F1.4-F4.0, un gruppo di lenti ad alta trasmittanza luminosa e un sensore RYYB SuperSensing, ideale per le fotografie notturne.

Novità anche per il tele con un’ottica Ultra Lighting a visione notturna con apertura f/2.1, la più grande del settore per una fotocamera periscopica.

Lo schema ottico permette di ottenere scatti particolarmente luminosi anche di notte, grazie alla quantità di luce che l’obiettivo riesce a catturare e alla capacità di restituire i dettagli in modo molto realistico.

Non manca la modalità Super Moon, per riprendere la Luna riuscendo a preservare i dettagli degli oggetti al centro della scena.

Sul fronte dei video il telefono di Huawei è in grado di riprendere in 4K a 30 o 60fps, oppure a 1080p@30/60fps e 1080p@960fps.

Il dispositivo è infine dotato di una selfie cam da 13 Megapixel.

EMUI 13.1

Huawei P60 Pro è mosso dall’affidabile e storica interfaccia EMUI, qui presente nella sua ultima versione (13.1). Questo software, nel tempo è stato continuamente migliorato, per aumentare l’esperienza d’utilizzo degli smartphone e arricchito con chicche tecnologiche particolarmente godibili: qui esordisce ad esempio il 3D Weather Always on Display, che mostra le condizioni meteo con effetti 3D e invia notifiche dinamiche sui cambiamenti del tempo.

L’interfaccia della fotocamera introduce inoltre un Camera Zoom Ring, che non solo rende lo scatto delle foto un’esperienza più intuitiva, ma rende anche lo zoom più preciso e funzionale con un design ispirato agli obiettivi delle macchine fotografiche tradizionali.

Anche il modello P60 Pro non può contare sui servizi di Google, ma integra un’App Gallery sempre più completa, da cui scaricare software in grado di sostituire le principali app di Big G. Solo per fare un esempio, noi abbiamo scaricato Onedrive di Microsoft al posto di Google Drive, il browser Edge al posto di Chrome, Blue Mail per scaricare qualsiasi account di posta elettronica (in alternativa c’è Outlook sempre di Microsoft), mentre sul telefono troverete Petal Maps per la navigazione (che non ha nulla da invidiare a Google Maps per fluidità e completezza delle mappe che, fra l’altro, sono di TomTom), mentre per YouTube è possibile stabilire un semplice collegamento sul desktop della versione mobile del sito.

L’hardware di Huawei P60 Pro

Huawei P60 Pro è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) in versione 4G, con due tagli di memoria disponibili: 8/256GB e 12/512 GB. C’è inoltre la possibilità di espandere la memoria con NM Card fino a ulteriori 256 GB. La GPU è un Adreno 730.

Ci sono un sensore delle impronte digitali preciso e rapido nella scansione del polpastrello, la connettività NFC, il trasmettitore a raggi infrarossi e il Bluetooth 5.2.

Lo smartphone integra una batteria da 4.815 mAh, in grado di supportare la ricarica cablata SuperCharge da 88W, la ricarica wireless da 50W e la ricarica wireless inversa da 7,5W. Utilizzando la modalità Turbo, il P60 Pro può essere caricato fino al 50% in soli 10 minuti.

Lo smartphone si avvale della certificazione IP68.

Disponibilità, colori e prezzi di Huawei P60 Pro

Huawei P60 Pro è disponibile in Italia nelle colorazioni Rococo Pearl e Black a partire da oggi, 9 maggio, su Huawei Store al prezzo di 1.199,90 euro nella versione da 8+256 GB e 1.399,90 euro nella versione da 12+512 GB.

Inoltre, solo fino al 5 giugno, sarà possibile ottenere in regalo con l’acquisto di Huawei P60 Pro anche lo smartwatch Watch GT3 46mm Active Black oppure il Watch GT3 42mm Elegant White.

In concomitanza con il lancio del P60 Pro, partiranno speciali sconti e promozioni per gli utenti, che permetteranno di sfruttare appieno sia i dispositivi che l’ecosistema del produttore di Shenzhen. Fino al 23 maggio, è possibile ottenere un abbonamento di 3 mesi a Huawei Cloud con 200GB di spazio. Fino al 31 maggio, invece, può essere riscattato un voucher per ottenere due mesi omaggio di Infinity+ in collaborazione con Mediaset. Inoltre, è possibile richiedere anche un voucher per l’attivazione di PIXLR nella versione Premium e valido per tre mesi.