Huawei Petal Search, trovare l’app giusta diventa più semplice

Trovare app fra le miriadi in circolazione e i tanti store che le ospitano non è sempre impresa facile. Da oggi però i clienti gli utenti di smartphone e tablet Huawei possono contare su Hauwei Petal Search. Si tratta di uno strumento, un widget per l’esattezza, che permette di trovare non solo app ma qualsiasi contenuto stiate cercando, fra cui notizie, immagini e altro.

Disponibile per il download gratuito da Huawei AppGallery e già preinstallato sugli smartphone della Gamma P40, Petal Search rappresenta la risposta del produttore cinese a Google Search, dal momento che la più recente gamma di prodotti dell’azienda di Shenzhen non può contare sui Google Services a seguito del bando ancora attivo da parte degli States. Poco male perché Huawei sta dimostrando e ha dimostrato di saper reagire con grande prontezza e con una serie di soluzioni software in grado di rivaleggiare con quelli di Big G. Fin dalla nascita di AppGallery ha realizzato intorno ai propri dispositivi mobili un ecosistema di servizi basato su Huwei Mobile Services che testimonia che quella di Google non è l’unica strada possibile: l’alternativa c’è.

«Huawei Petal Search – spiega l’azienda – offre un’esperienza di ricerca alternativa che localizza e aggrega le informazioni, fornendo risultati più accurati e rilevanti per ciascun utente, in modo da consentire la piena personalizzazione e gestione dell’esperienza con il proprio smartphone. Oltre alle notizie, alle immagini e all’intrattenimento, il motore di ricerca mostra le app provenienti da più store – indicandone per ciascuna la fonte. Huawei AppGallery è completamente integrata nel widget e tutte le app già disponibili appariranno in cima a qualsiasi ricerca effettuata utilizzando questo nuovo tool. Centinaia di nuove app continuano ad essere aggiunte ad AppGallery ogni settimana. Creato in collaborazione con i leader mondiali ed europei dei motori di ricerca, tra cui Qwant e Yandex, Huawei Petal Search combina le migliori tecnologie di sicurezza e protezione hardware-based ad impareggiabili standard di privacy stabiliti dai motori di ricerca privacy-by-design, per garantire i più alti livelli di privacy e sicurezza dei dati per gli utenti Huawei. A seguito di valutazioni tecniche e giuridiche condotte tra marzo e giugno 2020, infatti, il nuovo widget ha ottenuto il certificato di conformità dell’Ente Europeo ePrivacy per l’elaborazione dei dati personali».