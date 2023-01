Huawei porta la sua vettura elettrica anche in Europa

Continua l’ingresso dei colossi dell’hitech nel mondo dell’auto elettrica. L’ultimo passo in tale direzione è quello compiuto da Huawei che, in collaborazione con la casa automobilistica Seres (brand di Dong Feng Motors), espanderà la propria presenza anche all’Europa.

Attualmente, solo il modello Seres 3 può essere acquistato nei concessionari dei Paesi Bassi, ma la società ora ha confermato che presto porterà il progetto Seres 5 in tutta Europa. Il modello Seres 5 top di gamma è infatti dotato di connettività e infotainment sviluppati da Huawei.

Seres 5 è lunga 4,7 metri con un passo di 2,88 m. È alimentata dalla piattaforma Huawei DriveONE con due motori elettrici con una potenza totale di 585 CV e una coppia di 940 Nm. La batteria da 80 kW può percorrere, seocndo quanto dichiarato dal suo produttore, 500 km con una carica.

In Cina l’auto viene fornita anche con un serbatoio opzionale a benzina da 1,5 litri, ma tale soluzione non dovrebbe essere disponibile in Europa. Seres 5 viene fornita con il sistema HiCar di Huawei che consente di trasferire i dati di navigazione, la musica e selezionare altre app da uno smartphone Huawei al pannello di infotainment del veicolo.

Anche il sistema audio a 11 altoparlanti è stato messo a punto dai tecnici del suono di Huawei. Al momento non è ancora chiaro quanto costerà il modello Seres 5 in Europa, ma il costruttore dovrebbe presto comunicare il listino ufficiale.