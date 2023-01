iTunes addio: anche su Windows viene rimpiazzata la storica app

Apple si prepara a dire addio alla storica applicazione iTunes. Negli anni precedenti, il negozio virtuale di musica (diventato poi molto più esteso) era stato smembrato in diverse app, come Apple Music, Apple Books e Apple Tv. Il servizio però resisteva ancora su una piattaforma: Windows. Almeno fino a oggi.

Con un nuovo aggiornamento di Windows 11, infatti, iTunes è destinato a sparire per sempre. Ovviamente gli utenti non perderanno i propri acquisti e potranno comunque usufruirne all’interno delle applicazioni Apple Music, Apple TV e Apple Devices, per la prima volta disponibili su Microsoft Store. Queste permetteranno anche di iscriversi ai servizi streaming di Apple nel caso si desideri farlo, e di gestire i backup e la sincronizzazione con altri dispositivi.

Tuttavia, queste applicazioni non possono ancora fare tutto. Infatti mancano ancora le funzionalità per avere accesso a libri e podcast scaricati. Apple potrebbe decidere di aggiungere tale servizio alle app, oppure crearne addirittura una quarta.

Da questo momento in poi iTunes per Windows non riceverà più aggiornamenti, e cesserà di funzionare appena installata una delle nuove app. Potrete continuare a utilizzarlo, quindi, ma a meno che non siate particolarmente nostalgici conviene fare il cambio. Al momento le nuove app sono disponibili soltanto nelle versioni beta di Windows 11, ma probabilmente arriveranno presto per tutti.