Huawei prepara il lancio della serie Mate 50 e di un tablet da 12 pollici

I lanci degli smartphone Huawei sono diventati piuttosto irregolari a partire dal ban americano del 2019. La società di Shenzhen, tuttavia, pur fra mille difficoltà, non ha rinunciato ai suoi smartphone (ne forse potrebbe essendo tali dispositivi il cuore pulsante del suo ecosistema) ma anzi ha continuato a produrli e a distribuirli.

E anche per quest’autunno Huawei ha confermato che lancerà la serie Mate 50. Le più recenti indiscrezioni sui nuovi smartphone mostrano i rendering di tre modelli che comporranno la line-up e di un nuovo tablet, e numerose specifiche tecniche.

Mate 50: tre modelli

Huawei Mate 50, Mate 50 Pro e Mate 50 RS dovrebbero integrare un chip Snapdragon 8 Gen 1 (invece dello Snapdragon 888), sebbene ancora limitato alla sola connettività 4G (situazione conseguente all’impossibilità di approvvigionarsi di chipset 5G).

I modelli Pro e RS offriranno 12 GB di RAM e 128/256/512 GB di spazio di archiviazione, mentre la versione base del Mate 50 avrà 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione.

I telefoni presenteranno anche una NPU HiSilicon per l’elaborazione XMAGE, una tecnologia che mira a sostituire quella sviluppata in collaborazione con Leica per la fotocamera, ora non più disponibile. La fotocamera principale da 50 Megapixel dovrebbe avere un’apertura f/1.4 e f/4. Sui Mate 50 Pro e Mate 50 RS il sensore integrato dovrebbe essere un IMX800, sul modello base l’IMX766.

Tutti e tre i modelli dovrebbero essere dotati di un teleobiettivo e di una cam ultra grandangolare. Ci sarà invece una selfie camera da 13 Megapixel con sensore 3D per lo sblocco facciale (sui modelli Pro e RS). Tutti e tre i telefoni dovrebbero supportare la ricarica rapida da 66 W con batterie da 4.500 mAh su Pro e RS e da 4.400 mAh per il modello base.

La gamma monterà display AMOLED realizzati dalla BOE. I modelli Pro e RS dovrebbero avere pannelli LTPO curvi da 6,78″ con refresh rate di 120 Hz e risoluzione di 1.212 x 2.612 pixel, mentre il modello base un display LTPS piatto con refresh rate di 90 Hz e risoluzione di 1.225 x 2.800 pixel.

Punto di forza del modello Huawei 50 RS sarà il corpo in ceramica, mentre gli altri modelli utilizzeranno un mix di metallo e vetro. Le indiscrezioni parlano anche di un quarto modello, Huawei Mate 50E, simile al modello base tranne per il fatto che utilizzerà il chipset Snapdragon 778G (sempre limitato alla connettività 4G).

Huawei MatePad Pro 12.4″

Huawei dovrebbe presentare anche un tablet, il MatePad Pro 12.4″, una versione più grande del MatePad Pro da 11″ visto a luglio. Poche le specifiche al momento disponibili, anche se un’immagine mostra la data di presentazione, fissata per il 7 settembre; le vendite dovrebbero invece iniziare il 9 settembre.

Prezzi. Si parte da CNY 4.000 (circa 580 euro) per il modello Wi-Fi da 128 GB. Le uniche specifiche in nostro possesso sono quelle del display, un OLED da 12,4″ (120Hz, 1.000 nit), il profilo di 4,9 mm e una scritta che indica “200+ app per PC” (potrebbe trattarsi di una nuova funzionalità legata ad HarmonyOS). Non sappiamo ancora quale chipset animerà il tablet, che sarà prodotto in due versioni: un modello base e uno denominato Performance Edition. Il modello 11″ Pro aveva due versioni: una mossa dallo Snapdragon 888 e una dallo Snapdragon 870. Vedremo se Huawei opterà per la stessa scelta.

