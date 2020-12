In occasione del Web Summit 2020, Huawei ha annunciato l’arrivo di HMS Connect in Europa, una nuova suite di strumenti progettati per sviluppatori di app, fornitori di contenuti e servizi, piccole e medie imprese, con l’obiettivo di fornire un unico spazio di sviluppo, crescita e soluzioni di vendita.

HMS Connect è composto da diversi servizi, tra cuiAppGallery Connect, Business Connect, Content Connect, Huawei Ability Gallery e molti altri. Questi strumenti hanno l’obiettivo di mettere in contatto partner globali e sviluppatori, con milioni di utenti Huawei attraverso numerosi touch point e offrendo un’esperienza digitale di alta qualità.

“Oggi più di 700 milioni di utenti Huawei in tutto il mondo, inclusi oltre 80 milioni in Europa, hanno accesso a un ecosistema digitale completo tramite i servizi HMS, come AppGallery, Browser, Mobile Cloud, Petal Search, Petal Maps, Assistant, Video, Temi e molti altri ancora. Con il lancio di HMS Connect vogliamo offrire nuove possibilità e vantaggi per aziende e sviluppatori in tutto il mondo, collaborando insieme per fornire innovazioni, oltre a creare servizi ed esperienze migliori per l’utente finale”, ha commentato Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia.

AppGallery Connect

Questa nuova piattaforma mira a semplificare lo sviluppo e la gestione delle app grazie a costi inferiori, una migliore qualità ed efficienza operativa attraverso il funzionamento multipiattaforma che include Android, iOS e web. Gli sviluppatori possono creare la loro app in AppGallery Connect utilizzando i pacchetti HMS Core che hanno l’obiettivo di seguire l’intero ciclo di vita dell’app, includendo componenti di innovazione, sviluppo, distribuzione, funzionamento e analisi.

Business Connect

Dopo Petal Search e Petal Maps, arriva ora Business Connect, una soluzione di gestione aziendale unificata che permetterà alle aziende di integrare le proprie informazioni più facilmente direttamente su Petal Search e Petal Maps.

Content Connect

Content Connect è una piattaforma completa per la creazione, il funzionamento e la monetizzazione dei contenuti che si inserisce nell’ecosistema HMS composto da app come Huawei Video. Tutti i contenuti caricati su Content Connect vengono automaticamente distribuiti agli utenti di Huawei Video in tutto il mondo, mantenendo i diritti d’autore, rispettando i diritti digitali (DRM) e le funzioni complete di protezione dei contenuti, il tutto gestito come contenuti AVoD.