Huawei presenta lo smartphone P30 lite new edition

Huawei ha annunciato il nuovo modello P30 lite New Edition. Lo smartphone si aggiunge e non sostituisce la versione precedente ma completa la famiglia P30 che aveva venduto oltre 10 milioni di unità in soli 85 giorni dal lancio.

Il nuovo smartphone del produttore cinese potenzia alcune aree del primo modello e si presenta con un rinnovato comparto hardware e fotografico, è mosso da Android 9 con interfaccia EMUI 9.1 e supporta la full line dei Google Mobile Services.

La fotocamera anteriore e posteriore

P30 lite New Edition ha uno schermo FullView senza bordi da 6.15 pollici con risoluzione 2.312 x 1.080 Full HD+ che ospita la fotocamera frontale da 32 Megapixel (f/2.0) in un piccolo notch a goccia. La camera è dotata di modalità Super Selfie Night che assicura selfie perfetti sia di notte che di giorno. La fotocamera è potenziata dall’intelligenza artificiale ed è in grado di riconoscere fino a 8 scenari. Inoltre, il sensore selfie consente una comoda e veloce funzione di riconoscimento facciale per sbloccare il proprio dispositivo in meno di un millesimo di secondo.

Sul retro, invece, ci sono tre fotocamere: una lente grandangolare da 48 Megapixel (f/1.8), una ultra-grandangolare da 8 Megapixel (f/2.4) e un’ottica bokeh dedicata da 2 Megapixel.

Il nuovo smartphone integra la modalità Handheld Super Night potenziata dalla stabilizzazione AI dell’immagine, che consente di scattare foto multi-frame e a lunga esposizione anche di notte.

Hardware

Huawei P30 lite New Edition è dotato di una memoria da 6 GB di Ram e 256 GB di Rom (espandibile con schede microSD), oltre a una batteria da 3340mAh e 18W di ricarica veloce Quick Charge. Il device integra il processore octa-core Kirin 710, pensato per garantire un’esperienza fluida di utilizzo. Ci sono sia l’Usb Type C sia il jack da 3,5 mm per le cuffie.

Prezzo e disponibilità

Huawei P30 lite New Edition è disponibile in tre colorazioni (Peacock Blue e Midnight Black) a partire da oggi, al prezzo di 349,90 euro.

La promo di P30 lite New Edition

Tutti coloro che acquisteranno Huawei P30 lite New Edition dal 9 gennaio 2020 al 9 febbraio 2020 potranno approfittare di una promozione esclusiva: inclusi nel prezzo riceveranno Huawei Freelace auricolari in-ear Bluetooth ad archetto con tecnologia HiPair, per un valore commerciale di 99,90 euro. L’operazione sarà valida per tutti i punti vendita fisici e online che aderiscono all’iniziativa, il cui elenco è disponibile QUI. Per partecipare sarà necessario compilare entro e non oltre il 23 febbraio 2020 il form online sulla pagina dedicata alla promo, con tutti i dati richiesti.

Gli utenti che acquisteranno P30 lite NewEdition e presso il Huawei Experience Store di Milano o sul sito ufficiale aggiungendo 1 euro, riceveranno anche un capo dell’esclusiva capsule collection ANNAKIKI X HUAWEI, la prima collezione di moda al mondo co-creata dall’Intelligenza Artificiale di Huawei e dall’estro creativo della stilista Anna Yang.