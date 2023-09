Huawei presenta Mate 60 RS Ultimate Design, lo smartphone esclusivo

Dopo avere concluso una lunga collaborazione con Porsche, Huawei si prepara a reinventare la sua line di edizioni speciali RS. Il marchio prende ora il nome di Ultimate Design, e la compagnia si prepara a dare il benvenuto al primo membro di questa serie: Mate 60 RS Ultimate Design.

Per quanto riguarda le specifiche, non ci sono molte sorprese. Il Mate 60 RS Ultimate Design è infatti identico al Mate 60 Pro+, con un display OLED LTPO da 6,82 pollici, il chipset Kirin 9000s, fotocamere da 48MP + 48MP + 40MP e una batteria da 5.000 mAh.

Ovviamente i grossi cambiamenti sono estetici. Il Mate 60 RS Ultimate Design presenta infatti una parte posteriore in ceramica e un’isola fotocamera di forma ottagonale. È possibile scegliere tra colori rossi e neri con finiture bicolore.

Inoltre Huawei offre esclusivi privilegi gratuiti di un anno per i proprietari del telefono. Questi includono il servizio VIP lounge negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, l’assicurazione per ritardi dei voli, la consulenza legale e le lezioni di equitazione.

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design è disponibile nei colori nero e rosso. È in vendita al prezzo di 11.999 CNY (1.550 euro) nella versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage e a 12.999 CNY (1.800 euro) per la versione con 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Le vendite in Cina inizieranno questo mese.