Huawei sta continuando a mostrare una serie di immagini ufficiali al fine di promuovere i prodotti che saranno presentati nel corso di un evento online che si terrà mercoledì 2 giugno.

Dapprima – utilizzando gli inviti per il suo evento – è stata la volta di HarmonyOS, il nuovo sistema operativo destinato ad animare tutti i prodotti di prossima generazione del produttore di Shenzhen; poi lo smartwatch Huawei Watch 3, seguito dalla nuova M-Pencil che dovrebbe essere abbinata al tablet MatePad Pro 2. Infine, sono arrivati anche alcuni indizi riguardanti la serie di smartphone Huawei P50.

L’ultimo invito infatti mostra due spessori circolari che corrispondono alla vista delle fotocamere da una particolare angolazione. Un dettaglio che, negli ultimi mesi, abbiamo visto in numerose circostanze, grazie ai rendering diffusi in rete e alle foto di prodotto. Dovrebbero ospitare un grande sensore Sony IMX800 da 1”.



Una cosa però non è ancora chiara: Huawei sfrutterà l’hype che si sta costruendo attorno ai nuovi smartphone solo per presentare al meglio le funzioni di HarmonyOS oppure utilizzerà l’evento per lanciare i prodotti? Difficile dirlo, ma il buon senso porta a pensare che gli smartphone flagship, fra l’altro attesi da tanto e la cui uscita è stata più volte spostata nel tempo, meritino un evento ad hoc, che si terrà nelle prossime settimane.

Il lancio dovrebbe comunque avvenire entro il mese di giugno. Non è dunque eslcuso che possa avvenire proprio al Mobile World Congress di Barcellona, che aprirà i battenti il 28 giugno prossimo, in una data inusuale per la tradizione della fiera catalana, ma che potrebbe essere perfetta per il lancio di Huawei P50.

