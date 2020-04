Huawei pronta a lanciare nova 7, nova 7 SE e nova 7 Pro

Huawei ha annunciato la serie nova 7i a febbraio (foto qui sopra) e ora sta per aggiungere nuovi modelli alla famiglia nova 7.



Secondo indiscrezioni che non provengono dalla Cina ma che sono state pubblicate sul social network Weibo, la società di Shenzhen svelerà nova 7, nova 7 SE e nova 7 Pro il 23 aprile.



Gli smartphone diveranno poi disponibili pochi giorni dopo, il 28 aprile.



I tre modelli impiegheranno tutti chipset HiSilicon, a scelta fra Kirin 985 e Kirin 990 5G o, più probabilmente, tra Kirin 820, 985 e 990 5G.



Ciò significa che nova 7 SE con ogni probabilità integrerà il Kirin 820 (dal momento che il suo predecessore impiegava il Kirin 810), mentre nova 7 potrebbe avere a bordo il Kirin 985, e il modello Pro il top della linea Kirin 990 5G.



Tutti e tre i dispositivi supporteranno la connettività 5G, che sta diffondendosi velocemente in Cina. nova 7 Pro dovrebbe avere un prezzo di 3.500 Yuan (circa 456 euro). I modelli nova 7 e nova 7 SE dovrebbero essere ancora più economici.