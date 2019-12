Huawei: saranno 230 milioni le unità spedite a fine anno

Huawei spedirà 230 milioni di smartphone entro la fine dell’anno. Queste informazioni provengono dal CEO della sezione Consumer di Huawei, Richard Yu.

Sina Technology ha annunciato queste informazioni e afferma che il signor Yu ha rilasciato questa dichiarazione durante un “incontro interno”. L’obiettivo sarà raggiunto nelle prossime due settimane. Nel mese di ottobre, il colosso cinese ha annunciato di aver spedito 200 milioni di telefoni, in anticipo di 64 giorni rispetto al 2018.

Huawei è riuscita quindi a spedire 200 milioni di smartphone nonostante il divieto degli Stati Uniti. Numeri che sarebbero stati quasi certamente più alti. Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro aumenterebbero sicuramente le vendite nel periodo natalizio ma l’obbiettivo in casa è quello di diventare il produttore di smartphone numero uno al mondo.

I dati in casa Samsung

Si stima che Samsung spedirà 251 milioni di cellulari entro la fine del 2019. Se Huawei riuscirà a spedirne 230 milioni di unità arriverà molto vicina alla concorrente coreana.

La guerra USA-Cina

Inoltre, la compagnia cinese non può preinstallare nessuna delle applicazioni di Google sui suoi telefoni come parte del pacchetto servizi anche se un accordo tra Stati Uniti e Cina sembra vicino (per quanto riguarda l’accordo commerciale) e le carte in tavola potrebbero cambiare molto presto.