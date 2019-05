SD Association reintegra Huawei tra i partner. Sarà la svolta?

Dopo la firma del decreto di Donald Trump e l’inserimento nella lista nera di Huawei, il produttore cinese sta perdendo molti partner statunitensi. Dopo Google e ARM, anche la SD Association aveva rimosso Huawei dal suo elenco. Ciò significava che Huawei non poteva più integrare le tecnologie della scheda SD nei suoi smartphone.

Per fortuna, il produttore numero due al mondo aveva sviluppato la sua tecnologia proprietaria chiamata NM Memory Card che, ad esempio, è disponibile nel P30 Pro. In ogni caso l’esclusione della SD Association era una cattiva notizia, soprattutto per gli smartphone di fascia media e bassa.

Oggi (29 maggio 2019), la SD Association ha cambiato idea e Huawei è tornata nella lista dei partner. La conferma di queste informazioni arriva dai colleghi di Android Authority senza però aggiungere particolari dettagli.

La SD Association è il primo partner a fare marcia indietro nel caso tra il produttore cinese e il governo degli Stati Uniti. Sarà l’inizio di una lunga serie? È ancora troppo presto per dirlo.

Questa mattina, il produttore cinese ha negato il rilascio del proprio sistema operativo proprietario a giugno anche se uno dei suoi dirigenti ha confermato l’opzione per il futuro.

Huawei ha raggiunto un accordo con Google per continuare a utilizzare i servizi Android e Google? Il governo degli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo? Tutte queste domande rimangono senza risposta. Non mancheremo di tenervi informati sul caso appena ci saranno novità.