Huawei pronta a lanciare uno smartwatch con misurazione della pressione sanguigna

Dopo le incertezze nel settore smartphone dovute al ban statunitense, Huawei sta diversificando la propria strategia e, ad oggi, l’azienda offre niente meno che tre gamme di orologi: Watch Fit, Watch GT e Watch. A queste potrebbe presto aggiungersi una quarta, come riporta GSMArena.

Secondo le informazioni del leaker Chrysanthemum Films Fans, il produttore cinese starebbe infatti lavorando a un nuovo modello di orologio connesso chiamato “Huawei Watch D” che si distinguerebbe per l’aggiunta di una funzionalità ancora rara sul mercato: la misurazione della pressione sanguigna, o tensione.

“Questo orologio Huawei è in lavorazione da molto tempo. È il primo dispositivo per misurare la pressione sanguigna di Huawei che obbedisce agli standard medici e che ha ricevuto una certificazione”, indica il leaker.

Per ora, gli orologi connessi in grado di misurare la pressione sanguigna sono pochissimi. Pensiamo in particolare a Samsung con i suoi Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, che però necessitano di essere utilizzati in abbinamento ad uno smartphone della stessa marca. Dal canto suo, anche Apple starebbe lavorando ad una soluzione di questo tipo, probabilmente per il prossimo Apple Watch. Stesso discorso per Fitbit che potrebbe integrare la pressione sanguigna nei suoi prossimi orologi, come indicato da uno studio lanciato all’inizio dell’anno.

Va detto che il produttore cinese offre già alcune nuove funzioni su altri orologi. Questo è il caso della misurazione della temperatura della pelle, che si trova in particolare su Huawei Watch 3, ma anche su Huawei Watch GT 3.

La pubblicazione di Chrysanthemum Films Fans su Weibo permette anche di scoprire il design di questo futuro Huawei Watch D. A differenza degli attuali modelli in commercio, dovrebbe adottare uno schermo rettangolare, simile a quello di Huawei Watch Fit. Ci sarebbero anche due pulsanti sul lato destro, uno per andare alla schermata principale e uno per le funzioni salute, cerchiati in rosso. Per il braccialetto Huawei avrebbe optato per un cinturino in silicone per garantire un migliore utilizzo in ambito sportivo.

Secondo il leaker, Huawei Watch D potrebbe essere presentato in Cina entro la fine dell’anno. Dovremo quindi attendere ancora un mese prima di scoprire i dettagli.