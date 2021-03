Huawei: Petal Mail sarà l’alternativa a Gmail per la posta elettronica

Secondo quanto riferito da alcuni insider, Huawei sta lavorando a una nuova piattaforma di posta elettronica chiamata Petal Mail come alternativa a Gmail di Google.

Dopo il ban da parte degli Stati Uniti, Huawei ha iniziato a sviluppare il proprio sistema operativo Harmony OS e sembra che questo sia pronto per il debutto proprio sulla prossima gamma P50. Ora, il produttore cinese sta testando e ricevendo feedback per il suo servizio Petal Mail.

Ad oggi è in fase beta e gli utenti possono registrarsi per ricevere un indirizzo @petalmail.com con l’opportunità di inviare feedback alla stessa azienda.

Secondo gli screenshot trapelati, l’app ha un’interfaccia minima con due colonne ed elementi come Posta in arrivo, Speciali, Bozza, Inviati, Cestino e Spam. Somiglia per molti versi a Gmail.

Nonostante tutte le difficoltà, i conflitti con l’amministrazione Donald Trump hanno fornito a Huawei una spinta per iniziare a sviluppare piattaforme esclusive. Di recente, infatti, una fonte canadese ha riferito che BlackBerry ha venduto 90 brevetti chiave per smartphone al produttore cinese per arricchire il proprio sistema operativo. Difficilmente, infatti, la situazione si sbloccherà con il nuovo presidente Biden.

Petal Mail non è la prima app standalone per Harmony OS. Huawei ha introdotto anche altre alternative come Huawei Mobile Services (alternativa a Google Mobile Services), AppGallery (alternativa a Play Store) e Petal Maps (alternativa a Google Maps).

Huawei verso nuovi mercati

Le sanzioni statunitensi hanno fatto ripensare agli sviluppi di business e cercare nuovi segmenti per diversificare i flussi di entrate perché ora Huawei non può fare affidamento su smartphone e tablet come unica fonte di guadagno. Ecco perché l’OEM cinese sta entrando in nuovi segmenti di attività come l’allevamento di suini e l’estrazione del carbone. Huawei prevede di agire come fornitore di tecnologia per per migliorare la loro efficienza e sicurezza.