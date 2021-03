Truffa WhatsApp: Adidas non regala scarpe per l’8 marzo

Nuova ricorrenza e nuova truffa su WhatsApp, questa volta in corrispondenza con la festa della donna. Da un messaggio che sempre più utenti whatsapp stanno ricevendo, grazie a una classica catena di Sant’Antonio, parrebbe che la nota compagnia Adidas regali delle scarpe per l’8 marzo.

A mettere in guardia gli utenti, questa volta, è il Codacons, con una nota stampa diffusa oggi. Secondo il messaggio, per ricevere un paio di scarpe Adidas in omaggio basterebbe accedere a un link (contenuto nel messaggio) e completare un questionario.

L’utente viene a questo punto reindirizzato alla cassa e gli viene chiesto di pagare una cifra per la spedizione per ottenere le scarpe. Viene perciò richiesto l’inserimento dei dati di una carta di credito, che però viene clonata e utilizzata dai malintenzionati autori del messaggio.

Ovviamente, il consiglio nostro e del Codacons è di ignorare il messaggio e cancellarlo, evitando allo stesso tempo di inoltrarlo ad altri utenti cosìcché non diventi virale.

Dopo averlo ricevuto segnalate alla polizia postale e al Codacons all’indirizzo info@codaconslombardia.it e “acciuffa la truffa”.