Huawei ha annunciato una serie di iniziative dedicate ai clienti di Huawei Store, l’e-commerce proprietario dell’azienda, per celebrare un anno dalla sua apertura.

L’e-commerce Huawei, lanciato nella primavera 2020, completa la serie di servizi online offerti da Huawei che accompagnano e seguono l’utente in tutte le fasi d’acquisto. Tutti i device acquistati su Huawei Store, inoltre, sono spediti al cliente gratuitamente entro uno o due giorni lavorativi dall’acquisto con un servizio clienti a supporto degli utenti 7 giorni su 7. I clienti di Huawei Store, inoltre, hanno diritto al reso gratuito sugli acquisti entro 14 giorni.

Nove giorni di offerte su Huawei Store

Huawei mette in palio numerosi premi, tra cui 50 auricolari FreeBuds 4i, con un concorso dedicato. Per partecipare è sufficiente iscriversi alla newsletter Huawei oppure commentare questo thread su HUAWEI Community.

Tra i premi in palio, oltre ai 50 Huawei FreeBuds 4i, i nuovissimi auricolari TWS, una tra le Anniversary Box realizzate in edizione limitata per l’anniversario: la prima, pensata per gli amanti della musica, contiene lo smartphone Nova 5T, lo smartwatch WatchFit e gli auricolari FreeBuds 3i; la seconda, dedicata a chi non riesce a fare a meno del workout quotidiano, contiene lo smartwatch WATCH GT2 42mm Sport Night Black, la bilancia smart Body Scale e gli auricolari FreeLace Pro.

Le due limited edition sono anche disponibili per l’acquisto nella sezione dedicata, la prima al prezzo complessivo di 309,00 euro anziché 696,80 euro, la seconda al prezzo totale di 169,00 euro, invece di 406,80 euro. Tutti coloro che acquisteranno uno tra i bundle proposti, riceveranno inclusi anche tre mesi di iscrizione a Huawei Video. Inoltre, tutti i device acquistati sullo store fino al 14 aprile, riceveranno un’estensione di garanzia di sei mesi rispetto alla garanzia commerciale.

Nella sezione di Huawei Store dedicata all’anniversario – raggiungibile dal link https://consumer.huawei.com/it/offer/ – sono disponibili altre promozioni che permettono di avere uno sconto sull’acquisto dei device fino al 50% del valore commerciale del prodotto.

Nel dettaglio, da oggi e fino al 14 aprile Huawei mette a disposizione con la permuta dei device usati un rimborso aggiuntivo, oltre il valore del prodotto che si intende restituire, fino a 200,00 euro.

Anche alcuni partner Huawei hanno messo a disposizione degli utenti dei voucher per festeggiare il primo anno di vita di Huawei Store. In particolareHelBiz offre 30 minuti di corsa gratuita su uno dei famosi monopattini presenti nelle maggiori città italiane. AirSelfie, invece, mette a disposizione uno speciale sconto del 20% sull’acquisto del drone AirPix che permette di catturare foto aeree HD e video-selfie e condividerli istantaneamente sui social. Le applicazioni di HelBiz e AirSelfie sono entrambi disponibili per il download su Huawei AppGallery.

HUAWEI MateBook D14 Intel disponibile per l’acquisto

Da oggi è possibile acquistare il laptop HUAWEI MateBook D14 Intel con il nuovo processore Intel Core i5-10210U di decima generazione. Grazie anche alla multi-screen collaboration, MateBook D14 è un laptop comodo per tutti i tipi di utilizzo, dallo studio, allo smartworking senza tralasciare i momenti di intrattenimento.

Il dispositivo monta la nuova unità grafica Intel UHD Graphics 620 che consente al notebook di gestire un’ampia varietà di attività di elaborazione immagini in maniera molto fluida. Il Fingerprint Power Button protegge la privacy dell’utente e la Dual Antenna Wi-Fi 6, insieme alla funzionalità di ricarica inversa per smartphone e una batteria ad alta capacità, consentono performance elevate.

Come da tradizione per la serie MateBook D, HUAWEI MateBook D14 continua la filosofia di design “Pure Shape” di Huawei, con un corpo in metallo semplice e linee raffinate, che insieme allo schermo antiriflesso Full HD IPS 1080p da 14 pollici e al design FullView, rendono particolarmente coinvolgente l’esperienza visiva di chi utilizza il laptop.