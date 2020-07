Huawei Store, la nuova app a tutto shopping sbarca oggi in Italia

Huawei Store è la nuova app del big cinese dedicata allo shopping da mobile. Semplice, veloce e intuitiva, sbarca oggi, 21 luglio, su Huawei AppGallery e dal 27 luglio su Google Play Store per tutti i device Android.

E-commerce e community in un’app

Presentata oggi, la nuova Huawei Store App unisce il servizio e-commerce e la Community Huawei in un’app che consente agli utenti di essere sempre informati sulle ultime novità e acquistare i prodotti dell’ecosistema Huawei, tutto in un unico luogo e tutto direttamente dal proprio smartphone. Già disponibile sulla Huawei AppGallery, dal 27 luglio sbarca su Google Play.

Sconti fino al 20 agosto

In occasione del lancio, dal 20 luglio al 20 agosto, tutti coloro che faranno acquisti utilizzando l’app Huawei Store avranno diritto a uno sconto del 12% sui prodotti dell’ecosistema Huawei. Dai nuovi smartphone alle cuffie passando per tablet, pc e accessori, le offerte non mancano. A essere esclusi dalla promozione, il MateBook 13 e il P30.

Shopping da mobile

L’app Huawei Store si propone come uno spazio virtuale organizzato per presentare l’ampia gamma di device che compongono l’ecosistema Huawei . E per offrire allo stesso tempo tutte le informazioni possibili durante la fase decisionale di acquisto del dispositivo grazie ai contenuti della Community. La finalizzazione dell’acquisto avviene, poi, in maniera rapida, semplice e sicura. In più, consultare tutte le offerte è semplicissimo. Nella sezione Shop c’è una pagina dedicata alle promozioni più recenti, con descrizione del prodotto, della promozione e link diretto all’acquisto.

Dal backstage

“I nostri utenti rappresentano per noi la priorità numero uno”, ha esordito Isabella Lazzini, Retail & Marketing Director Huawei Consumer Business Group Italia. Ci impegniamo ogni giorno per offrire loro il meglio della tecnologia e per renderla quanto più accessibile in base alle loro esigenze. Siamo orgogliosi oggi con l’arrivo della nostra app Huawei Store di aprire un nuovo punto di incontro tra noi e tutti i nostri consumatori, accessibile in un click in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Inoltre, all’interno dell’app tutti potranno entrare in contatto e interagire con gli oltre 120 mila iscritti a Community Huawei per avere consigli, leggere esperienze e scoprire i prodotti direttamente da chi li utilizza ogni giorno”.