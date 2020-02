La graduale diffusione della rete 5G rappresenta un’occasione per poter offrire agli utenti un’esperienza mobile rivoluzionaria. I consumatori utilizzano sempre più dispositivi in varie occasioni e le app mobile sono la chiave per un’esperienza sempre più ricca e iperconnessa. Proprio per questo Huawei vuole essere in prima linea e far parte del cambiamento per soddisfare la domanda sempre crescente di app intelligenti.

Huawei AppGallery



Huawei AppGallery – la piattaforma di distribuzione ufficiale delle app di Huawei, offre una nuova alternativa agli utenti. Esattamente come le principali app di marketplace conosciute in tutto il mondo, AppGallery è disponibile in oltre 170 paesi con 400 milioni di utenti attivi mensilmente (MAU), e offre applicazioni e servizi in tutto il mondo.

“La privacy, al vostro controllo”- è sempre stato il motto al centro della nostra filosofia“, ha commentato Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business Group, “La protezione della privacy e la sicurezza informatica dei nostri utenti sono prioritarie in tutte le nostre operazioni commerciali e vengono implementate rigorosamente in tutte le fasi di realizzazione dei nostri prodotti. Lo stesso trattamento e attenzione verrà riservato anche su HUAWEI AppGallery”. Huawei ha centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo, e poggia su solide basi per lo sviluppo del suo ecosistema. Grazie a HMS Core, che apre un’ampia varietà di funzionalità software e hardware proprietarie, l’azienda sta continuando a lavorare per fornire la migliore e più innovativa esperienza d’uso delle app per gli utenti.

Huawei AppGallery: la sicurezza

Su AppGallery vengono svolti controlli di sicurezza e protezione a ciclo completo, tra cui la verifica del nome reale dello sviluppatore e un processo di revisione in quattro fasi per assicurare un funzionamento sicuro di tutte le applicazioni. Tutte le app vengono sottoposte a un rigoroso test di verifica per impedire possibili attività dannose.

Huawei AppGallery vanta, inoltre, un sistema di classificazione in base all’età per creare un ambiente sicuro per i bambini, filtrando le app che non sono adatte alla loro fascia di età. AppGallery vanta il più sicuro livello di verifica per isolare e proteggere i dati sensibili e la privacy degli utenti. Le informazioni personali sensibili – come i dati biometrici – non saranno mai trattate al di fuori del dispositivo Huawei, dando all’utente il pieno controllo dei propri dati personali consente agli utenti di avere il controllo sui permessi in app. Ancora più importante è il fatto che tutti i dati degli utenti vengono anche resi anonimi e memorizzati localmente, in base alla regione d’appartenenza

delle persone.

Huawei AppGallery: nuove app

Huawei è costantemente al lavoro per ampliare la sua offerta di applicazioni e per rendere disponibili per il download le app globali più famose e quelle locali più amate dagli utenti. Le app sono divise in 18 categorie, tra cui notizie, social media, intrattenimento e altro ancora e sono tutte facilmente accessibili con un processo di ricerca molto fluido.

Se c’è un’applicazione che gli utenti non riescono a trovare, basterà aggiungere il nome in una “Lista dei Desideri” per inoltrare la propria richiesta. Una volta che l’app sarà disponibile, l’utente riceverà una notifica. Huawei si impegna inoltre a creare la migliore esperienza utente fornendo applicazioni di alta qualità. Recentemente l’azienda ha collaborato con News UK, una delle più grandi società di media del Regno Unito, per rendere disponibili notizie più accurate e aggiornate.