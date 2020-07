OnePlus Nord è ufficiale: equilibrio e potenza a meno di 400 euro

Con un evento in streaming, OnePlus ha svelato il nuovo modello OnePlus Nord, il primo prodotto della nuova linea di smartphone pensata per essere più accessibile.

Il display di OnePlus Nord

Si tratta di un’offerta di fascia media, caratterizzata da un display Fluid Amoled da 6,44 pollici con refresh rate di 90Hz. Lo schermo, secondo quanto affermato dal produttore, offre 2048 livelli di luminosità automatica in modo da autoregolarsi al meglio per un maggior comfort per gli occhi.

Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 765G con il modem-RF 5G Snapdragon X55 5G, che garantisce la connettività di nuova generazione e prestazioni WiFi 6 avanzate. Lo Snapdragon è accompagnato da un massimo di 12 GB di Ram.

Le fotocamere

A livello fotografico, invece, la lente principale da 48 Megapixel è dotata di un sensore Sony IMX586 con apertura f/1.75 ed è accompagnata da un obiettivo ultragrandangolare da 8 Megapixel oltre da una fotocamera macro e da un sensore di profondità.

La modalità Nightscape, disponibile sia sull’obiettivo principale posteriore sia sull’ultra-grandangolare, permette scatti notturni chiari e definiti grazie alla fotografia computazionale avanzata. Con la modalità Nightscape, OnePlus Nord scatta fino a nove immagini diverse a diverse esposizioni, intrecciandole insieme in pochi secondi per produrre foto più nitide, luminose e intense in condizioni di scarsa illuminazione.

OnePlus Nord è il primo dispositivo dell’azienda ad offrire una doppia fotocamera frontale che sfrutta algoritmi avanzati di elaborazione delle immagini per garantire una nitidezza e dettagli migliorati. In particolare troviamo una fotocamera principale da 32 Megapixel in grado di supportare anche l’acquisizione di video in alta qualità a 4K fino a 60 fps. La fotocamera frontale da 8 Megapixel ultra-grandangolare offre un campo visivo da 105 gradi, consentendo agli utenti di effettuare selfie di gruppo con facilità.

Infine, OnePlus Nord offre la nuova ricarica wireless Warp Charge 30T, che può caricare il 70% della batteria da 4.115 mAh in 30 minuti.

Prezzi e uscita

OnePlus Nord sarà disponibile sullo store ufficiale di OnePlus e su Amazon dal 4 agosto ai seguenti prezzi: