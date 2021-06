Huawei Summer Black Friday: sconti fino al 55% su molti prodotti della gamma

È finita la due giorni del Prime Day e il Black Friday di novembre è ancora lontano? Nessun timore, Huawei ha pensato anche a questo e ha lanciat la sua Summer Black Friday, una settimana dedicata alle promozioni su wearable, audio, smartphone e notebook.

La Huawei Summer Black parte oggi e si prolungherà fino al 30 giugno.

Le offerte della Huawei Summer Black Friday

In omaggio con alcuni smartphone acquistati nell’ambito della promo gli utenti riceveranno un paio di auricolari FreeBuds 3 wired del valore commerciale di 139,00 euro. Gli auricolari saranno inclusi nell’acquisto di HUAWEI Mate 40 Pro, disponibile a 899,00 euro anziché 1.249,00 euro. Lo stesso prodotto audio è incluso nell’acquisto del modello P40 Pro, che sarà in vendita al 40% in meno rispetto al prezzo di listino di 1.049,90 euro (629,00 euro).

Molte tra le proposte nella categoria smartwatch: Watch GT 2 Pro è disponibile a 199,00 euro (34% in meno rispetto al prezzo di listino) con incluso un cinturino Easy Fit Strap (prezzo di vendita 39,90 euro). Gli altri wearable con i quali si riceverà un ulteriore cinturino incluso sono Watch GT2 46mm Sunset Orange, Watch GT2e Icy White e Band 6.

Laptop Huawei

Con l’avvento e la diffusione dello smart working, lavorare in luoghi pubblici o all’aria aperta sta diventando la normalità, ecco perché sono tanti i prodotti in promo anche nella categoria laptop. Per esempio, il Matebook 14 i5 2020, disponibile a 699,00 euro anziché 949,00 euro, con Bluetooth Mouse Swift oltre a uno zaino BackPack Swift in omaggio. Oppure MateBook D 15 i3: è acquistabile solo per questa settimana a 459,00 euro nella configurazione i3 8+256 GB (anziché 649,00).

Per rendere ancora più confortevole l’uso del PC open-air, inclusi con alcuni dei laptop in promozione nella Summer Black Friday, gli utenti riceveranno un Bluetooth Mouse Swift oltre che uno zaino HUAWEI BackPack Swift.

Audio

Tante le offerte anche sui prodotti audio tra cui Huawei FreeBuds 3, gli auricolari con cancellazione di rumore attiva, che sono disponibili fino al 30 giugno a soli 79,00 euro, oltre il 55% in meno rispetto al prezzo di listino di 179,00 euro.

Disponibile in preordine MatePad Pro, il nuovo tablet con HarmonyOS 2

Disponibile da oggi in preordine, in esclusiva Huawei Store, HUAWEI MatePad Pro, il nuovo desktop tablet, della famiglia MatePad, il primo a supportare il nuovo sistema operativo HarmonyOS 2. L’offerta permette di preordinare il tablet con un deposito di 10,00 euro che, al momento della finalizzazione dell’acquisto, saranno decurtati dal prezzo finale con uno sconto ulteriore di 90,00 euro. HUAWEI MatePad Pro sarà così disponibile al prezzo finale di 709 euro. Non solo: a tutti gli utenti che aderiranno al preordine saranno inviati insieme al MatePad Pro, anche la nuovissima M-Pencil 2nd Generation. Oltre al pennino, insieme al MatePad Pro in preordine, saranno spediti agli utenti la HUAWEI MatePad Flip Cover, per proteggere il dispositivo, il mouse HUAWEI Bluetooth Mouse,

Oltre al MatePad Pro, nella settimana del Summer Black Friday Huawei sono in promozione anche altri tablet della famiglia MatePad sui quali sono previsti, inclusi nel prezzo, la Huawei Pencil e la Flip Cover. MatePad nella configurazione WiFi, + 32 GB, per esempio, è disponibile a 229, 00 euro anziché 279,90 euro, con gli omaggi inclusi.