Huawei: super sconti per la Crazy Week

Per garantire il massimo della convenienza, le offerte della Crazy Week si aprono con 2 giorni interi di flash promo su una vasta scelta di prodotti disponibili su Huawei Store tra wearable, audio, pc, monitor e tablet.

Oggi, 11 ottobre e domani, 12 ottobre, i migliori prodotti wearable a prezzi scontati:

HUAWEI Watch GT 3 Pro con cinturino in fluoroelastomero a 299.90 euro e con 9.90 euro si potranno ottenere anche le nuove HUAWEI FreeBuds SE HUAWEI Watch GT 3 tocca invece il suo minimo storico raggiungendo il prezzo di 199.99 euro HUAWEI WATCH FIT 2 Milanese in offerta esclusiva su Huawei Store a 169.90 euro. Anche qui con l’aggiunta di 9.90 euro le nuove Huawei FreeBuds SE sono incluse.

Sul versante PC e monitor, Huawei propone:

MateBook D16 Windows 11 Home 16GB+512GB nelle versioni i7 e i5 a 1.109 euro e 909 euro rispettivamente. Per entrambi i modelli è possibile usufruire di un coupon con 10 ulteriori euro di sconto. MateBook 14 i5 16+512GB a 759 euro con 10 euro di ulteriore sconto coupon. MateView GT 34 pollici Edizione Standard in esclusiva su Huawei Store a 379.90 euro con in aggiunta 10 euro di coupon. MateView SE vertical a 169.90 euro.

Non mancano le offerte lampo sui tablet. MatePad 11 6GB+64GB WIFI è in offerta a 299.90 euro con in aggiunta 10 euro di coupon. Aggiungendo 29.90 euro si potrà inoltre ricevere Huawei Smart Magnetic Keyboard e con ulteriori 39.90 euro Huawei M Pencil di seconda generazione.

Per tutto il periodo della Crazy Week è possibile godere di sconti fino al 50% su un’ampia varietà di prodotti. Tra le occasioni, Mate Xs 2 a 1999.90 euro con la possibilità di acquistare le FreeBuds Pro 2 e il Watch GT 2 nella colorazione Night Black con l’aggiunta di soli 1.99 euro l’uno.

Tra le altre offerte, Huawei propone lo smartwatch Watch GT 3 Pro a 399.90 euro nella versione Light Titanium con la possibilità ricevere le nuovissime cuffie FreeBuds SE aggiungendo 9.90 euro. WATCH GT 3 nella variante Classic Brown Leather da 46mm è invece disponibile al prezzo minimo storico di 189.99 euro mentre WATCH GT 2e in esclusiva al prezzo scontatissimo di 89.99 euro.

Per chi desidera prodotti audio:

FreeBuds 4 con ricarica Wireless in esclusiva su Huawei Store a 89.99 euro.

Per la prima volta in offerta su Huawei Store anche il nuovissimo MateBook 16s Windows 11 Home i9 16G+1TB, per l’occasione al prezzo di 1799.99 euro e, aggiungendo solo 1.99 euro, anche il tablet HUAWEI MatePad 11 in versione 6GB+64GB.

Il monitor MateView versione no Wireless è disponibile in esclusiva su Huawei Store a un prezzo scontato di 499.90 euro.

Per chi vuole acquistare il suo primo tablet e-ink, MatePad Paper è disponibile a 499.9 euro con ulteriori 10% di sconto coupon in fase di acquisto online. Aggiungendo 1.99 euro si possono ottenere le nuovissime cuffie FreeBuds SE. Per chi preferisce i tablet più tradizionali, MatePad Pro 12.6 Matte Grey 8GB+256GB è in esclusiva su Huawei Store a 599.99 euro. Aggiungendo 29.90 euro si potrà inoltre acquistare una HUAWEI Smart Magnetic Keyboard e con un ulteriore 39.90 euro HUAWEI M Pencil di seconda generazione, indispensabile per un utilizzo del tablet senza soluzione di continuità.

Tutti coloro che sceglieranno Huawei Store per i propri acquisti potranno beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. I device saranno infatti consegnati all’utente entro uno o due giorni lavorativi.

Inoltre, per chiunque non fosse soddisfatto del proprio acquisto, su Huawei Store è possibile gestire gratuitamente il reso dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto.