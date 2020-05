Huawei Y6P e Y5P: da 109 euro con batteria da 5.000 mAh e tre fotocamere

Huawei ha ufficializzato questa mattina i nuovi modelli HUAWEI Y6P e HUAWEI Y5P, appartenenti alla famiglia Y, la linea di prodotti entry-level dell’azienda.

Dotati di un ampio display touch screen e di un design accattivante, i nuovi HUAWEI Y6P e HUAWEI Y5P sono perfetti per chi desidera uno smartphone semplice e performante, senza rinunciare allo stile. Entrambi i device utilizzano la EMUI 10.1, il sistema operativo Android, attraverso il progetto Android Open Source (AOSP). HUAWEI Y6P e HUAWEI Y5P utilizzano i Huawei Mobile Services (HMS) e includono HUAWEI AppGallery, lo store di applicazioni proprietario dell’azienda.

Huawei Y6P

Il Dewdrop Display da 6,3″ con un rapporto body ratio dell’88,4% rende HUAWEI Y6P ideale per la fruizione di contenuti e intrattenimento. La fotocamera frontale dal diametro di 2,65 mm, con cornici sottili, assicura ulteriore respiro allo schermo. Le finiture in simil vetro conferiscono allo smartphone un aspetto lucido e glamour che, arricchito dai giochi di luce della texture ed è disponibile in tre varianti di colore: Emerald Green, Phantom Purple e Midnight Black.

Fotocamere e batteria

Equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore composta da un obiettivo principale da 13 MP, un obiettivo grandangolare da 5 MP e un obiettivo con profondità 2 MP, HUAWEI Y6P regala immagini brillanti. La fotocamera anteriore da 8MP, dotata di ritocco automatico. Dotato di una batteria da 5000 mAh, HUAWEI Y6P si adatta bene s tutte le attività quotidiane e, grazie al Super Save Mode, una carica del 5% può garantire 12 ore di autonomia. In più, HUAWEI Y6P può essere utilizzato come caricabatteria per altri smartphone, facilmente e senza sforzo. La modalità di backup del dispositivo consente inoltre di supportare il backup bidirezionale per dati e foto su altri telefoni Android.

Radio FM

HUAWEI Y6P è dotato di antenna FM indipendente che permette di ascoltare la radio ovunque, senza la necessità di indossare auricolari. Inoltre, la tecnologia HUAWEI SuperSound esalta anche il suono più flebile. Tutte le canzoni (oltre 500) e le foto (oltre 1.000) preferite possono essere salvate su HUAWEI Y6P, in 64 GB di memoria e 512 GB di spazio di archiviazione espandibile. Inoltre, HUAWEI EROFS – tecnologia proprietaria di Huawei – consentirà di risparmiare prezioso spazio di archiviazione.

Huawei Y5P

Il design del nuovo HUAWEI Y5P è ispirato alla natura: il retro del dispositivo è caratterizzato da linee morbide – come la sabbia nel deserto mossa dal vento –disponibile in tre colorazioni,che ne esaltano lo stile elegante: Midnight Black, Phantom Blue e Mint Green. Un quadrante classico ospita la fotocamera posteriore da 8MP. La fotocamera di HUAWEI Y5P supporta la modalità HDR, che migliora i dettagli della fotografia.

Frontalmente, HUAWEI Y5P vanta un Display FullView da 5.45” e ha una fotocamera frontale da 5MP, in grado di adattarsi in modo intelligente alle diverse luci. Grazie al riconoscimento facciale, è possibile sbloccare HUAWEI Y5p con maggiore velocità e comodità. L’algoritmo avanzato e l’accurata mappatura del volto consentono inoltre di sbloccare facilmente lo smartphone con il viso.

HUAWEI Y5p può ospitare 2 nano schede SIM e una scheda SD (fino a 512 GB) e vanta 32 GB di memoria ideali per salvare le applicazioni, foto e video preferiti. Inoltre, grazie alla tecnologia HUAWEI EROFS –proprietaria di Huawei – si potranno risparmiare fino a 2GB di spazio di archiviazione. Non è tutto, la batteria da 3.020 mAh assicura un’autonomia invidiabile: è possibile guardare 13 ore di contenuti video e ascoltare 62h di musica e arrivare tranquillamente a fine giornata senza dover ricaricare continuamente il cellulare.

Prezzo e promozioni

HUAWEI Y6P e Huawei Y5P saranno acquistabili a partire dal 25 maggio ad un prezzo consigliato di rispettivamente 159,90 e 109,90€ presso le principali catene della grande distribuzione dell’elettronica di consumo, Huawei Store (HUAWEI Y6P e HUAWEI Y5P), Huawei Experience Store e presso i negozi degli operatori di telefonia. Chi acquisterà HUAWEI Y6P o HUAWEI Y5P riceverà 1 mese di abbonamento gratuito a Huawei Music, la nuova piattaforma di Huawei che conta oltre 50 milioni di brani e 1,2 milioni di album da ascoltare in streaming e senza pubblicità. Inoltre, in omaggio 15GB extra da utilizzare su HUAWEI Cloud, per poter archiviare i propri documenti e le proprie foto preferite.