Huawei nova Y70: batteria da 6.000 mAh e scatti selfie con intelligenza artificiale

Huawei ha lanciato oggi il nuovo smartphone nova Y70, l’ultimo arrivato nella famiglia nova Y. Huawei nova Y70 eredita il DNA della serie nova Y aggiungendo una serie di caratteristiche d’impatto, tra cui il display FullView da 6,75 pollici, una batteria da 6.000mAh, la ricarica rapida SuperCharge da 22.5W e una memoria da 128GB.

Display Huawei FullView da 6,75 pollici

nova Y70 offre un display FullView da 6,75 pollici, con un rapporto dello schermo di 90.26% e un design con notch sottile. Lo smartphone si presenta con un design curvo, che strizza l’occhio al pubblico dei più giovani, e con due colorazioni: Crystal Blue e Midnight Black.

Una delle sue caratteristiche salitenti è quella di avere una batteria da 6000mAh, in grado da assicurare buone performance di autonomia. E nel caso si resti comuncque in riserva, c’è la ricarica rapida Huawei SuperCharge da 22.5W.

Inoltre, c’è un sistema integrato di protezione della carica a 13 strati e un sistema elettrochimico aggiornato per migliorare la sicurezza della carica e il ciclo di vita della batteria.

nova Y70 può anche garantire 5V/1A a supporto della ricarica inversa via cavo: è in tal modo possibile ricaricare con il telefono altri dispositivi Huawei, dagli smartwatches, alle smartband o, addirittura, un altro smartphone.

Tanta memoria e beauty selfie

Huawei nova Y70 è disponibile con una memoria da 4GB estendibile fino a 512GB tramite l’utilizzo di schede microSD.

Lo smartphone è dotato anche della tecnologia di compressione file EROFTS per ridurre al minimo lo spazio di archiviazione quando si effettua il download di file come canzoni, video e giochi.

Considerato il suo target giovane, nova Y70 non poteva non avere una performante fotocamera frontale per realizzare elfie di qualità. Il telefono monta infatti una fotocamera frontale da 8 Megapixel, che supporta l’effetto Bokeh e l’algoritmo AI Beauty in grado di apporre un filtro beauty su misura basato sulle caratteristiche dell’utente come età e genere.

Sulla parte posteriore del dispositivo, invece, troviamo una AI Triple Camera che include un obiettivo principale High-res da 48 Megapixel, una fotocamera ultra-wide da 5 Megapixel e 120° di ampiezza e una fotocamera di profondità da 2 Megapixel.

EMUI 12

Il telefono è governato dall’interfaccia EMUI 12 e offre un metodo di connessione facile e intuitivo tramite il semplice drag and drop. Nell’interfaccia Super Device di nova Y70, l’icona dello smartphone si trova al centro, circondata da icone che rappresentano gli altri dispositivi (come dispositivi smartphone, casse audio e monitor). Per connettere due dispositivi insieme, gli utenti potranno fare semplicemente il drag and drop in corrispondenza del dispositivo che vogliono collegare.

In mancanza del Google Store c’è l’ormai collaudatissima AppGallery, lo store ufficiale delle applicazioni di Huawei, che fornisce agli utenti servizi di ricerca, download, gestione e condivisione di applicazioni per dispositivi mobili. Lo store aggiorna continuamente applicazioni riconosciute globalmente e offre agli utenti ricche app per soddisfare le diverse esigenze.

Prezzo e disponibilità

Huawei nova Y70 sarà disponibile nelle colorazioni Blue e Black in preordine dal 20 settembre e fino al 3 ottobre a partire da 229,90 su Huawei Store.