HyperOS di Xiaomi: L’evoluzione dell’ecosistema digitale

Nel mese di ottobre, Xiaomi ha lanciato HyperOS, il suo nuovo sistema operativo, in sostituzione della MIUI, che ha servito fedelmente per anni. Simile all’obiettivo di Google con Fuchsia, hyperOS mira a unificare una vasta gamma di dispositivi, dai cellulari agli smartwatch, passando per altoparlanti e televisori. Questa non è solo una ristrutturazione grafica, ma una trasformazione completa volta a migliorare l’integrazione e a creare un ecosistema digitale più coeso.

Il 21 novembre, Xiaomi ha annunciato l’arrivo di hyperOS in versione beta su sette modelli in Cina, insieme a un dettagliato piano di distribuzione.

Smartphone con hyperOS

Inizialmente, hyperOS è stato reso disponibile in versione beta per Xiaomi 14 e 14 Pro, Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Ultra, oltre a Redmi K60 e K60 Pro. L’implementazione completa è prevista tra dicembre 2023 e gennaio 2024 in Cina per questi dispositivi, con un ulteriore ritardo previsto per la versione globale.

Altri smartphone dovrebbero seguire a breve, sebbene le date non siano state ancora rese pubbliche:

Xiaomi 12Pro

Xiaomi 12

Redmi K50 Edizione Estrema

Redmi K50 Edizione E-Sport

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Redmi K50Pro

Redmi K50

Xiaomi Pad5 Pro 12.4

TV, smartwatch, fotocamere e altoparlanti con hyperOS

Da dicembre, altri dispositivi dovrebbero iniziare a ricevere l’aggiornamento. Qui ci sono alcuni dei dispositivi annunciati, anche se non tutti saranno disponibili in Italia:

Xiaomi TV S Pro 65 MiniLED

Xiaomi TV S Pro 75 MiniLED

Xiaomi TV S Pro 85 MiniLED

Xiaomi Orologio S3

Xiaomi Smart Fotocamera 3 Pro

Altoparlante audio Xiaomi

Al momento, Xiaomi Italia non ha ancora fornito informazioni dettagliate sulla distribuzione in Europa. Tuttavia, ci aspettiamo di vedere il Xiaomi 14 all’inizio del 2024.