I 10 smartphone più potenti secondo AnTuTu a ottobre 2023

Il prestigioso benchmark delle prestazioni, AnTuTu, ha recentemente pubblicato la sua classifica mensile dei dispositivi mobili più potenti. Non sorprende che al vertice di questa lista spicchino gli smartphone dedicati al gaming, ma è interessante notare la presenza di marchi come Samsung e Xiaomi, che si fanno strada nella competizione.

L’importanza dell’aggiornamento del tuo smartphone

Come puoi essere certo che il tuo smartphone sia ancora al passo con i tempi? Ovviamente, puoi leggere recensioni e guide all’acquisto sul nostro sito, ma uno dei modi più efficaci per valutare le prestazioni del tuo dispositivo è eseguire un benchmark.

AnTuTu, uno dei benchmark più riconosciuti per dispositivi Android, offre la possibilità di confrontare le performance di vari modelli su una scala standardizzata. Il suo funzionamento è abbastanza semplice: AnTuTu fa eseguire al processore del tuo smartphone una serie di compiti specifici per valutarne le capacità, attribuendo punteggi in quattro categorie chiave: CPU, GPU, Memoria e UX (esperienza utente). Il punteggio complessivo è la somma di questi quattro risultati.

Nel 2023, il punteggio della GPU è spesso il fattore che fa davvero la differenza tra i dispositivi, mentre gli altri aspetti possono avere meno rilevanza.

La classifica dei top 10 smartphone a ottobre 2023 secondo AnTuTu

Ecco la classifica dei 10 smartphone più potenti secondo AnTuTu per il mese di ottobre 2023:

OnePlus Ace 2 Pro Red Magic 8 Pro+ ROG 7 Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Black Shark 5 Lenovo Legion 5 Pro+ Xiaomi 13T Pro Vivo iQOO 9 Pro Oppo Find X5 Pro

Xiaomi e Samsung emergono

Sebbene gli smartphone gaming abbiano la supremazia nella classifica, con OnePlus, Red Magic e ROG tra i primi tre posti, non possiamo ignorare la forte presenza di Xiaomi. Gli Xiaomi 13 e 13 Pro si posizionano al quarto e quinto posto, mentre lo Xiaomi 13T Pro si piazza all’ottavo posto.

Un altro aspetto interessante è rappresentato da Samsung. Nonostante l’attesa diffusa dell’Exynos 2400 per i modelli base del Galaxy S24 europeo, la classifica evidenzia la superiorità del Galaxy S23+, dotato di soli 8 GB di RAM, rispetto al Galaxy S23 Ultra con 12 GB di RAM. Anche il Galaxy S23 è presente nella classifica.

Tuttavia, è probabile che l’S24 e l’S24 Plus non rientrino in questa classifica l’anno prossimo, poiché le prestazioni dei nuovi modelli sono rimarchevoli per dispositivi di inizio generazione.