I colori della serie Samsung Galaxy S24

È ancora una volta Ice Unverse, il blogger più chiacchierato del momento, a offrire informazioni e gossip sulla nuova gamma Samsung Galaxy S24, che arriverà a gennaio (in molti indicano il 18 come il giorno della presentazione).

Il noto leaker ha infatti lanciato una serie di tweet riguardanti le caratteristiche tecniche del Galaxy S24, confermando – fra le altre cose – la presenza di cornici simmetriche attorno al display e di un piccolo foro (che ospiterà la selfie cam) più piccolo e spostato più verso il basso rispetto al passato.



Fra le ultime informazioni ci sono i colori: la serie Galaxy S24, secondo il blogger, sarà disponibile in nero, grigio, viola, giallo, verde, blu e arancio. Alcune di queste varianti dovrebbero appartenere alla Bespoke Edition.

Galaxy S24 Ultra dovrebbe essere dispobibile in nero, grigio, viola e giallo. Ultra, inoltre, dovrebbe arrivare anche in una speciale edizione Gold con cornice dorata abbinata.



Lo scorso anno Galaxy S23 Ultra era disponibile in nero, verde, crema, lavanda, grafite, azzurro, lime e rosso, mentre i Galaxy S23 e S23+ erano stati lanciati nelle versioni cromatiche nero, crema, verde, lavanda, grafite e lime.

Come sempre, alcune di queste colorazioni potrebbero vedere la luce solo in particolari aree geografiche o su mercati selezionati.