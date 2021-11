I jeans su misura di Samsung per il Galaxy Z Flip 3

Dall’Australia arriva una collaborazione piuttosto bizzarra da parte di Samsung. L’azienda di telefonia ha stretto una collaborazione con il marchio di jeans Dr Denim per produrre un paio di pantaloni con “tasche speciali” progettate apposta per il Galaxy Z Flip 3: gli Z Flip Pocket Denim.

Grazie al suo design pieghevole, infatti, il Z Flip 3 è uno degli smartphone più compatti mai prodotti. E Samsung, per celebrare questa tecnologia, ha collaborato alla creazione di un paio di jeans con tasche più strette su misura. Addirittura, quelle posteriori sono state rimosse, mentre quelle anteriori sono state ricucite con due Z. La tasca adibita per lo smartphone è quella di destra, più piccola del solito, mentre quella a sinistra resta di dimensioni normali per poter contenere il necessario.

Chi ha bisogno di grandi tasche? Occupano troppo spazio, non hanno un aspetto elegante e gli smartphone più recenti scivolano al loro interno. Ridisegnati in modo che si adattino esclusivamente al Galaxy Z Flip 3, i jeans Z Flip Pocket Denim rendono le grandi tasche un ricordo del passato.

I jeans Z Flip Pocket Denim saranno disponibili soltanto in edizione limitata, e almeno inizialmente ne saranno prodotte solo 450 paia. Il prezzo di partenza è 1.499 dollari per i pantaloni con smartphone incluso: lo stesso prezzo dello Z Flip stesso, pertanto i jeans sono sostanzialmente in omaggio. Non ci sono ancora notizie su una futura disponibilità in Italia.