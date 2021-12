I messaggi effimeri di Whatsapp potranno essere utilizzati di default

Ultimamente Whatsapp sta introducendo una numerosa serie di funzionalità nel nome della protezione della privacy, e l’ultimo aggiornamento non è da meno. Ad essere potenziati sono i messaggi effimeri: d’ora in poi, infatti, questa modalità potrà essere impostata come predefinita, e sarà possibile impostare un timer di cancellazione.

Oltre all’eliminazione dopo i 7 giorni infatti, si potrà scegliere di far sparire automaticamente le chat di Whatsapp dopo 24 ore o 90 giorni. All’attivazione di questa funzione (che avverrà per singola chat), l’interlocutore sarà immediatamente avvisato. Chiaramente, questa impostazione può essere disattivata in ogni momento.

Attivare i messaggi effimeri di default è molto semplice. Occorre soltanto recarsi nelle impostazioni e poi selezionare Impostazioni WhatsApp > Account > Privacy > Timer Predefinito Messaggi: arrivati a questo menu, si può impostare la durata desiderata.