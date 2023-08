I migliori fornitori di software di backup

Il software di backup è praticamente una necessità per qualsiasi azienda seria del mondo moderno. Il numero di minacce informatiche e di altri mezzi per corrompere o rubare dati sensibili continua a crescere ogni anno, per cui un sistema di sicurezza dei dati adeguato è una necessità. Le operazioni di backup e ripristino sono il fulcro di molte soluzioni e piattaforme di protezione dei dati.

Il mercato complessivo del software di backup è vasto, vario e altamente competitivo. Esiste una nozione piuttosto comune per questo tipo di situazioni che proclama un alto livello di concorrenza tra le aziende come una situazione positiva per il cliente. Sebbene questa affermazione sia vera, ci sono anche effetti negativi che derivano dall’elevata concorrenza nel suo complesso.

Il più grande svantaggio di un’elevata concorrenza su un mercato specifico è la difficoltà per il cliente di trovare una soluzione per sé, quando ci sono decine e decine di opzioni tra cui scegliere, con la maggior parte delle opzioni che hanno un set di funzionalità molto simili a prima vista. Questo è un problema piuttosto significativo per il mercato del software di backup a livello aziendale, poiché la maggior parte di queste soluzioni richiede un investimento sostanziale per poterle impostare e configurare correttamente.

Le soluzioni di backup di questo livello sono in grado di fornire una serie di funzioni davvero massiccia, tra cui la crittografia dei dati, la sicurezza dei dati mobili, il ripristino granulare dei file e molte altre. Tuttavia, ogni backup ha anche la sua parte di svantaggi, sfumature e altri aspetti che potrebbero non essere quelli che un potenziale cliente si aspetta da questo tipo di software. Questa natura ricca di funzionalità di ogni software rende anche molto più difficile la ricerca. Può essere facile trovare informazioni su una o due soluzioni di backup, ma quando ci sono decine di opzioni molto simili sul mercato, il processo diventa lungo, problematico e molto monotono.

Un modo per risolvere questo particolare problema è quello di utilizzare elenchi curati di fornitori creati per un obiettivo o un pubblico specifico. Ad esempio, il seguente testo includerebbe informazioni su diversi fornitori di backup che sono ampiamente considerati come il meglio di ciò che il mercato ha da offrire.

Rubrik è un fornitore di software per la protezione dei dati che si concentra sulla fornitura di funzionalità di protezione e gestione dei dati principalmente per gli ambienti IT ibridi. Una delle principali caratteristiche di Rubrik è la sua soluzione di protezione dei dati con particolare attenzione all’integrazione nel cloud, chiamata RCDM (Rubrik Cloud Data Management). Rubrik offre anche una piattaforma di gestione dei dati dedicata, chiamata Polaris, in grado di gestire le policy, la reportistica, la protezione da ransomware e così via.

Veeam Backup & Replication si concentra soprattutto sul lavoro con gli ambienti virtuali, offrendo un sistema di backup e ripristino sicuro e affidabile in grado di eseguire anche diverse attività di protezione dei dati. Il software di Veeam è veloce e scalabile, può offrire la deduplicazione dei dati, il ripristino istantaneo a livello di file e molte altre funzioni. Veeam ha diverse edizioni tra cui scegliere, ognuna delle quali ha un proprio prezzo e un proprio set di funzionalità, ma questo tipo di approccio consente al software di essere molto più accessibile a diversi gruppi di clienti.

Il vantaggio principale di Cohesity è la sua struttura simile a quella di un nodo: è una soluzione di protezione dei dati di livello aziendale che offre una scalabilità senza precedenti grazie alla sua struttura di nodi e cluster. I tipi di dati target di Cohesity sono i dati delle applicazioni e i dati delle macchine virtuali, e svolge un ottimo lavoro nell’eseguire operazioni di backup e ripristino per entrambi. È noto anche per la sua velocità di funzionamento, sia per le attività regolari che per il processo di ripristino dei dati nel suo complesso, compreso il ripristino di più macchine virtuali contemporaneamente in un breve lasso di tempo.

IBM Spectrum Storage Suite è una soluzione di sicurezza dei dati piuttosto ampia e vecchio stile che cerca di semplificare il processo di protezione dei dati nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che i dati stessi siano archiviati in un ambiente cloud, in uno storage fisico o in una sorta di sistema ibrido che include workstation, database, file server, mainframe e altro ancora. IBM è in grado di offrire un ambiente virtuale agentless con numerose funzionalità di automazione, oltre a funzioni quali il ripristino bare metal, il disaster recovery e i backup tradizionali dei dati.

Dell Data Protection Suite è un esempio piuttosto interessante di soluzione completa per la protezione dei dati offerta da un noto gigante tecnologico. Si tratta essenzialmente di una combinazione di più prodotti precedenti di Dell che avevano una qualche forma di gestione dei dati, sia che si tratti di attività di backup e ripristino, protezione da ransomware, gestione dei dati, ecc. Si tratta di una soluzione piuttosto complessa in grado di offrire una visualizzazione centralizzata di tutte le attività di protezione dei dati su più sistemi e tipi di storage.

Bacula Enterprise è una soluzione completa per la protezione dei dati di livello aziendale che offre una varietà senza precedenti di funzionalità e opzioni tra cui scegliere. Non solo è in grado di funzionare con diversi tipi di implementazione, ma esiste anche un sistema di moduli dedicato che può essere utilizzato per espandere le sue capacità più volte rispetto al passato. Tutto questo è accompagnato da un’interfaccia grafica web facile da usare e funziona più velocemente di quanto ci si possa aspettare da una soluzione di queste dimensioni e scala.