I nostri auguri di buon 2024!

Il 2023 se ne va, il 2024 sta per iniziare. Come sempre, la fine di un anno induce a delle riflessioni e, di certo, la tecnologia, pur con i suoi alti e bassi, sa sempre offrire infiniti spunti.

Il 2023 non sarà ricordato come un anno di grandi vendite (il mercato chiuderà con il segno meno), ma questa è una pura riflessione commerciale che, seppure importantissima, non può essere l’unica sulla base della quale valutare gli ultimi dodici mesi.

L’anno che stiamo per metterci alle spalle ha visto l’arrivo di centinaia di prodotti, l’intervento sempre più importante del design, il matrimonio fra marchi, il lancio di nuovi ecosistemi in grado di gestire sempre più dispositivi e nuovi social network.

Tuttavia, ciò di cui ci ricorderemo maggiormente è stato il balzo in avanti quasi feroce delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa che, con ChatGPT, ma anche con Bard, CoPilot, Gemini e altre piattaforme hanno tenuto banco sia nell’interesse dei consumatori sia nel dibattito politico su come controllarne veridicità, etica e sviluppo.

Non è difficile pensare che anche nel 2024 sarà questo uno dei temi più caldi da cui attendersi ulteriori passi avanti.

Come sempre vi abbiamo accompagnato in questo viaggio tecnologico quotidianamente, con il contributo di Internettutti i nostri canali, da Internet a Facebook, da Instagram a YouTube, ma nel frattempo lavoravamo anche a cose nuove, alcune delle quali partiranno già da gennaio. Come per la tecnologia, anche per noi l’obiettivo e migliorare e migliorarci, offrire un servizio sempre più puntuale, che non si limiti all’attualità, ma cerchi sempre di interpretarla e spiegarla, a volte anche in controtendenza rispetto ai principali media.

Il 2024 sarà pieno di novità e di sorprese e ci auguriamo che il nostro e il vostro nuovo anno sia prima di tutto sereno, e poi anche ricco di soddisfazioni.

Tutto il team di Cellulare Magazine vi augura un 2024 super!

AUGURI!!!!