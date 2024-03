I nuovi Microsoft Surfaces saranno annunciati questo mese: schermo Oled e Snapdragon

Microsoft si appresta a rinnovare radicalmente la sua gamma di dispositivi Surface dopo un 2023 caratterizzato da risultati commerciali insoddisfacenti e da un’accoglienza tiepida da parte degli utenti.

Annuncio imminente per i nuovi Surface

Secondo quanto riportato da Zac Bowen di Windows Central, noto per le sue informazioni attendibili sui progetti di Microsoft, l’azienda prevede di annunciare il 21 marzo due nuovi prodotti della gamma Surface: il Surface Pro 10 e il Surface Laptop 6. Questi dispositivi ambiscono a competere con l’iPad Pro e il MacBook Pro di Apple per prestazioni ed efficienza energetica, anche se Apple mantiene un vantaggio significativo in questo settore.

Innovazioni e performance

Le anticipazioni rivelano che entrambi i dispositivi saranno disponibili in due varianti: una con il chip Intel Core Ultra e l’altra con l’attesissimo chip Snapdragon X Elite di Qualcomm. Microsoft punta particolarmente su quest’ultima versione ARM per offrire miglioramenti notevoli in termini di prestazioni per watt, un settore in cui i PC tradizionali stentano a competere con Apple.

Non sorprende che l’accento sarà posto anche sull’intelligenza artificiale, con l’introduzione di un tasto Windows Copilot e di un chip NPU (Neural Processing Unit) su tutti i nuovi PC, segnando queste macchine come vessilli delle imminenti funzionalità Windows AI.

Il Surface Pro adotta lo schermo Oled

Sebbene le specifiche precise non siano ancora note, le informazioni divulgate indicano che il Surface 10 Pro avrà un pannello Oled antiriflesso e supporterà standard HDR come Dolby Vision. Il dispositivo includerà anche una nuova fotocamera frontale ottimizzata per gli effetti di AI Studio di Microsoft, con supporto per Windows Hello per l’autenticazione biometrica.

Design rinnovato per il Surface Laptop 6

Il Surface Laptop 6 subirà un aggiornamento significativo, in particolare per quanto riguarda lo schermo, che presenterà bordi molto più sottili, un nuovo touchpad tattile e una connettività migliorata. Secondo le informazioni pregresse, sarà disponibile in due dimensioni: 13,8 e 15 pollici.

Lancio in due fasi

Microsoft ha in programma un lancio bifase per la sua nuova gamma Surface, con i modelli Intel previsti per aprile e quelli con chip ARM a giugno. Per il momento, non ci sono informazioni sui prezzi, ma l’attesa è alta per l’annuncio ufficiale del 21 marzo.