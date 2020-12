I nuovi pannelli led di Xiaomi sono futuristici e costano poco

Attraverso la piattaforma di crowdfunding YouPin, Xiaomi sonda il terreno delle sue idee più innovative. Tra le ultime innovazioni dell’azienda cinese troviamo una sequenza di led luminosi ad attivazione vocale che ricordano i pannelli LED intelligenti di Nanoleaf. Quelli di Xiaomi, però, arriveranno sotto il marchio Huizuo e con il nome di Huiguang Board Voice Control Wall Lamp.

I led Xiaomi sono in vendita a poco meno di 13 euro Su YouPin, con il set di nove pezzi annunciato a 699 yuan, ovvero 87 euro contro i 200 euro di Nanoleaf.







Il sistema di illuminazione si presenta sotto forma di tessere triangolari da assemblare secondo i propri gusti e in grado di cambiare colore (16 milioni disponibili) in base ai propri desideri o contenuti come musica e videogames.

Si potrà poi interagire con i pannelli luminosi con il PC o console tramite il software o l’applicazione complementare My Home con l’aiuto di XiaoAI, l’intelligenza artificiale interna. Non è chiaro se arriverà un giorno la compatibilità con Amazon Alexa o Google Assistant.

Visivamente, il prodotto offerto sulla piattaforma e le piastrelle Nanoleaf sono abbastanza simili. E, secondo le foto dimostrative, il gigante asiatico si rivolge principalmente allo stesso target: YouTuber e streamer che vogliono sfondi visivi per i loro video.