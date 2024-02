Pixel 8, Snapdragon 8 Gen 3, Galaxy Tab S9 Ultra e Honor Magic V2 RSR Porsche Design premiati al MWC2024

Il Mobile World Congress di Barcellona si chiuderà questo pomeriggio e c’è grande attesa per conoscere l’affluenza di pubblico che, quest’anno, è parsa in grande ripresa.

Nel frattempo, l’organizzaione ha annunciato l’assegnazione dei Global Mobile Awards (GLOMO). I giudici hanno assegnato 28 premi in 6 categorie, quattro dei quali nella sezione dispositivi:

Miglior smartphone : serie Google Pixel 8

: serie Google Pixel 8 Migliore innovazione rivoluzionaria dei dispositivi : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Miglior dispositivo consumer connesso : Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Miglior prodotto in mostra in fiera: Honor Magic V2 RSR Porsche Design

I Pixel 8 e Pixel 8 Pro hanno vinto l’ambito premio di miglior smartphone, superando la serie iPhone 15 Pro, la gamma Galaxy S23, Z Flip5 e OnePlus Open/Oppo Find N3. Il premio è stato assegnato con questa motivazione: “prestazioni eccezionali, innovazione e leadership” per gli smartphone lanciati tra gennaio 2023 e dicembre 2023.



La categoria Innovazione rivoluzionaria ha preso in considerazione nelle nominations la batteria al silicio-carbonio del Magic V2, l’impegno di Google nell’offrire 7 anni di aggiornamenti e le capacità di imaging dell’intelligenza artificiale. I giudici hanno deciso che è il chipset di Qualcomm a meritare il premio per “l’innovazione hardware e software all’interno degli stessi dispositivi smartphone”.



Il Galaxy Tab S9 Ultra ha trionfato in una short list nella quale erano presenti anche il Motorola Defy 2 con comunicazione satellitare di Bullitt, HTC Vive XR Elite, Huawei Watch Ultimate e RayNeo Air2 XR Glasses.



Alla fine, il tablet Samsung è stato votato come il migliore “dispositivo o gadget elettronico consumer che offre applicazioni nuove e intelligenti, efficienza e funzionalità per l’utente, a casa o in movimento”.

Il vincitore del Best in Show è stato scelto tra i prodotti lanciati al MWC2024. Il Magic V2 RSR Porsche Edition, sebbene tecnicamente già presentata in Cina, è infatti stata svelata al pubblico internazionale a Barcellona il 25 febbraio durante il keynote Honor e si è aggiudicato il premio.

Se volete conoscere tutti i 28 premi assegnati dal Mobile World Congress potete visitare il link dell’evento.