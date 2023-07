I prezzi di iPhone 15 aumenteranno, secondo alcune analisi

Da tempo si mormorava che Apple avrebbe aumentato ulteriormente i prezzi dei suoi iPhone di ultima generazione. Fino a ora non si avevano numeri specifici, ma ci viene in soccorso l’analista di Barclays Tim Long. Secondo quest’ultimi l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus avranno lo stesso costo, ma il Pro e il Pro Max aumenteranno.

L’immagine precedente riassume quello che sarà il prezzo della serie di Apple: come si può vedere il Pro registra un aumento di $100, mentre il Pro Max alternativamente di $100 o $200. Sono pur sempre i prezzi americani (e non confermati), ma sicuramente si può ben vedere la direzione che prenderà Apple.

Le previsioni della compagnia, infatti, sono che la serie 15 in arrivo avrà la stessa domanda della serie 14 attuale, e che i modelli Pro supereranno in vendite i modelli standard. Sostanzialmente, a parità di vendita, Apple è intenzionata a trarre un profitto superiore. Ce la farà? Chissà.

Ricordiamo che, in Italia, iPhone 14 e 14 Pro hanno avuto un costo iniziale di 1.339 euro e 1.489 euro. Un prezzo che già parte più elevato rispetto a quello statunitense e destinato a diventare ancora più salato: è possibile che l’aumento sarà più di 100 euro. Vedremo se la strategia di Apple si rivelerà vincente, o se si registrerà invece un calo nelle vendite.