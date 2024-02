I primi render (credibili) del Nothing Phone (2a)

Su Internet è comparsa una presunta immagile ufficiale del nuovo Nothing Phone (2a). In precedenza ne erano circolate delle altre, ma questa sembre essere quella giusta. E come intuibile dalle immagini, il nuovo smartphone non avrà un’interfaccia Glyph.

Il render mostra un telefono con un pannello posteriore trasparente molto simile ai precedenti, ma senza supporto per la ricarica wireless. E, come già menzionato, niente LED per l’interfaccia Glyph.

Le voci precedenti ci hanno fornito un’idea generale delle specifiche: uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e un refresh rate di 120Hz, chipset Dimensity 7200 abbinato a 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria. Si prevede che il Phone (2a) impiegherà una coppia di fotocamere da 50MP sul retro e si vocifera che verrà lanciato con un prezzo nell’ordine di €400.