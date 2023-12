I Samsung Galaxy S24 potrebbero costare meno degli S23. E in Europa avranno i processori Exynos

Samsung dovrebbe presentare i suoi modelli Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra il 17 gennaio prossimo. I dispositivi hanno un design molto simile rispetto agli S23 dello scorso anno, ma integreranno chipset più evoluti, almeno secondo le indiscrezioni trapelate fino a oggi.



Le ultime notizie, provenienti dai Paesi Bassi, rivelano che i Galaxy S24 e S24+ saranno leggermente più economici. I due flagship (non Ultra) verranno distribuiti con il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3 solo negli Stati Uniti e in Canada, tutti gli altri mercati – Europa compresa – potrebbe vedere gli smartphone con processori Exynos 2400.



L’immagine che proponiamo in questa pagina dovrebbe essere una diapositiva di presentazione preparata dal reparto marketing di Samsung per i venditori che gestiscono i dispositivi e dice molto sulle caratteristiche tecniche dei dispositvi.

Con riguardo ai prezzi, il Galaxy S24 e S24+ potrebbero essere un po’ più economici rispetto al listino di lancio dell’S23 (circa 50 euro in meno), mentre il prezzo del modello Ultra dovrebbe più o meno mantenersi simile a quello dell’S23 Ultra uscito nel 2023.

Come sempre potrebbero esserci delle differenze di prezzo da un paese dell’UE all’altro, a seconda dei tassi di cambio, della tassazione, delle normative locali e delle campagne di vendita.

Si prevede che l’evento Galaxy Unpacked del prossimo mese sarà l’occasione anche per il lancio della One UI 6.1, l’interfaccia che accompagnerà i nuovi Galaxy S24, con funzionalità AI per la protezione della batteria, chiamate più chiare e possibilità di filtrare le chiamate in modalità smart.