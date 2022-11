I vincitori del Concorso Honor Magic Moments

Ad agosto di quest’anno HONOR aveva lanciato “HONOR Magic Moments”, un’iniziativa per promuovere il talento dei giovani creator. L’obiettivo del concorso è stato quello di permettere ai partecipanti di mostrare il proprio estro creativo attraverso la produzione di contenuti fotografici e video capaci di raccontare una storia, di trasmettere emozioni.

I vincitori

Dopo più di un mese di intenso lavoro, sono stati finalmente annunciati i vincitori degli HONOR Magic Moments Awards.

Il contest ha permesso agli utenti di scattare foto e girare video, utilizzando uno smartphone e caricando i contenuti su una piattaforma dedicata tra il 12 agosto ed il 30 settembre. Il 31 ottobre, la giuria si è riunita e ha valutato i contenuti caricati sulla piattaforma, decretando quali potessero essere le opere in grado di aggiudicarsi il podio. A fornire una valutazione, anche Stefano Guindani, fotografo professionista, esperto di competizione fotografiche nonché principale giudice della competizione.

“Usando le loro doti fotografiche, i vincitori si sono distinti grazie alla realizzazione di contenuti capaci di testimoniare il loro punto di vista, le loro emozioni e la loro visione personale” afferma Stefano Guindani, fotografo professionista e ambassador del brand HONOR. “Il loro estro creativo mi ha impressionato e le loro scelte stilistiche, seppur estremamente differenti le une dalle altre, sono state fattori determinanti per aggiudicarsi questi Awards, così importanti per HONOR”.

Primo classificato: Un’iguana riflessiva – Lpnd

Il progetto mette in primo piano un’iguana e riporta all’interno di un unico scatto numerose curiosità del mondo animale. Nell’osservare la creatura, Lpnd si è interrogato sul pensiero dell’iguana, e – spinto dall’espressività così impattante del soggetto che sembra accennare un sorriso – ha scattato l’immagine vincente.

Lpnd ha vinto un Honor Magic 4 pro, HONOR Watch GS 3 e HONOR Earbuds 2 lite.

Secondo classificato: Emozioni di luci – Johnny Honor

La fotografia evoca un senso di meraviglia, caratteristica che ha colpito i giudici e che imprime nella mente dell’osservatore una concretizzazione personale di The Power of Magic, resa in questo scatto ancora più esplicita grazie ai fuochi d’artificio.

Johnny Honor riceverà in premio un HONOR Magic4 Lite e HONOR Earbuds 2 Lite.

Terzo classificato: Il Traghettatore – Adri Vella

Con Il Traghettatore, Adri Vella si guadagna il terzo posto, vincendo la categoria Paesaggi Urbani. Il creator ha tratto ispirazione da una narrativa antica, uno scenario Dantesco in cui si crea unparallelismo tra la figura di Caronte e l’immagine del gondoliere, solo tra le calli veneziane.

Adri Vella riceverà in premio HONOR Magic 4 Lite e HONOR Earbuds 2 Lite.