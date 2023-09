IFA 2023: EcoFlow presenta le novità nel campo dell’energia residenziale

Durante l’evento IFA 2023, EcoFlow si è resa protagonista con le sue nuove soluzioni energetiche per l’ambiente domestico.

Rinomata per le sue power station portatili, l’azienda ha ampliato il suo campo di azione nel 2023, includendo soluzioni energetiche destinate al mercato residenziale. A maggio, presso la sede europea di Düsseldorf, è stato presentato l’EcoFlow PowerStream, il primo impianto fotovoltaico da balcone al mondo con storage portatile.

Questa innovazione all’avanguardia cattura e immagazzina energia solare, fornendo energia all’ambiente domestico sia di giorno che di notte. Il mese successivo, all’ees 2023 di Monaco di Baviera, EcoFlow ha lanciato l’EcoFlow PowerOcean DC Fit, una soluzione di accumulo a batteria retrofit che si integra facilmente agli impianti solari esistenti grazie alla tecnologia di accoppiamento PV. Entrambi questi prodotti, progettati per rendere famiglie e proprietari di case indipendenti dal punto di vista energetico, saranno esposti presso lo stand di EcoFlow all’IFA.

Innovazione all’Orizzonte

Durante lo ShowStoppers di IFA, EcoFlow ha svelato la sua ultima creazione: l’EcoFlow DELTA Pro Ultra. Questa soluzione è stata ideata per fornire una riserva energetica all’intera casa o per agire come fonte principale di energia, garantendo così ai proprietari un livello di indipendenza senza precedenti. L’EcoFlow DELTA Pro Ultra sarà presto lanciato, principalmente sul mercato statunitense, contribuendo ulteriormente agli sforzi di EcoFlow nel promuovere uno stile di vita più sostenibile.

Un Impegno Continuo per un Futuro Sostenibile