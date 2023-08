IFA 2023: Haier svela l’ecosistema smart con l’app hOn

Durante IFA 2023, Haier ha presentato un ecosistema smart completo che integra fornitori di energia e sistemi connessi, tra cui fotovoltaico, solare, climatizzazione ed elettrodomestici. Tutto è gestito attraverso l’app hOn, che promette una gestione integrale, efficace e personalizzata della casa connessa. Piergiorgio Bonfiglioli, Marketing Director di Haier Europe, afferma: “Il nostro obiettivo è migliorare la vita delle persone e dell’ambiente. Lo facciamo attraverso soluzioni e servizi smart, massimizzati dalla connessione con l’app hOn, che risponde e anticipa le esigenze dell’utente.”

The new era of living

Per l’occasione il gruppo ha anche lanciato lo slogan “The new era of Living”, una nuova filosofia in cui le innovazioni IoT creano una vera e propria gamma di esperienze smart e connesse per soddisfare le esigenze dei consumatori. Grazie all’Intelligenza Artificiale e alle nuove tecnologie, i prodotti Haier, Hoover e Candy, creano un ambiente domestico in cui gli ecosistemi abitativi sviluppano una piattaforma di servizi integrati e onnicomprensivi, dimostrando come la tecnologia possa avere un impatto significativo sul miglioramento della vita quotidiana e sull’ambiente.

Innovazione a Berlino

L’area espositiva di Haier non passa inosservata: è divisa in due sezioni principali; l’Immersive Dome e lo Smart Energy Wall. L’Immersive Dome offre un’esperienza digitale immersiva, che mostra come l’interconnettività e l’Intelligenza Artificiale possano migliorare la vita domestica. Lo Smart Energy Wall, invece, illustra le potenzialità della gestione intelligente dell’energia, e integra diversi prodotti e servizi.

Funzionalità avanzate con l’AI

L’app hOn utilizza tecnologie di Intelligenza Artificiale per semplificare le attività quotidiane. Ad esempio, AI Label Scanner legge le etichette dei vestiti per un lavaggio ottimale, mentre AI Proactive Temperature regola la temperatura del frigorifero per conservare al meglio gli alimenti. L’app mira anche a minimizzare i consumi e l’impatto ambientale, attraverso suggerimenti per la manutenzione preventiva e l’ottimizzazione delle prestazioni. Una delle principali missioni di hOn è ridurre l’impatto ambientale. L’app integra servizi personalizzati per minimizzare i consumi e gli sprechi, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e ottimizzare l’efficienza a lungo termine dei prodotti.

Personalizzazione e Comfort

Oltre alle funzionalità legate all’efficienza energetica e alla sostenibilità, hOn offre anche servizi personalizzati. Ad esempio, un widget permette di gestire un inventario di vini, mentre un altro è dedicato alla cura degli animali domestici. L’app può anche ordinare autonomamente detersivi e materiali di consumo, liberando gli utenti da queste incombenze.

Sostenibilità

L’azienda mira, inoltre, a costruire un Home-Energy-Ecosystem in grado di gestire l’energia dell’intera casa secondo la smart grid; interconnettendo elettrodomestici, HVAC e sistemi solari e fotovoltaici, e lasciando che l’app hOn di Haier gestisca tutti i dispositivi. Una soluzione completa in grado di fornire benefici tangibili ai consumatori nel monitoraggio e nella riduzione dei consumi energetici e dei relativi costi. In questo contesto, l’azienda ha recentemente lanciato Haier Nahui New Energy, la business unit dedicata all’energia green, che riflette l’ambizione di Haier Europe di diventare un attore leader anche nelle soluzioni energetiche per la smart home.

Attraverso la Science Based Targets Initiative, inoltre, l’azienda si è impegnata a fissare obiettivi di riduzione delle emissioni adottando un approccio scientifico e calcolato, perseguendo la trasformazione digitale per aumentare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale.

I tre brand in mostra a IFA 2023

Candy mostra in anteprima i suoi primi passi verso una nuova direzione: stile e tecnologia caratterizzati da un distintivo design language, si concretizzeranno in nuove soluzioni nei primi mesi del prossimo anno. A IFA trovano spazio, in una assoluta preview, alcuni tra i prodotti emblematici che faranno parte del nuovo capitolo Candy, che beneficia della forza e dell’esperienza maturata dall’acquisizione da parte di Haier Europe, come il forno Candy NextOven, protagonista degli show cooking live.

Hoover apre le porte della sua Revolutionary Home che vede come protagonista la nuova scopa elettrica senza fili HFX, la quale si avvale dell’esclusiva tecnologia CORNER GENIE™: si trasforma in un solo gesto e permette di raggiungere meglio e più facilmente ogni angolo della casa. Il contenitore della polvere è spostato in basso per ridurre il percorso dello sporco aspirato, la tecnologia di svuotamento no-touch previene il contatto con la polvere, mentre la spazzola è facile da gestire grazie alla tecnologia ANTI-TWIST™, che riduce la formazione di grovigli di peli e capelli.

Haier sceglie IFA per presentare la capsule collection Haier Casarte Series che invita a scoprire un luogo di innovazione avanguardistica capace di trasformare la tecnologia in arte. In mostra due proposte free standing di eccezionale design: LAUNDRY CENTER, il sistema 2 in 1 per lavatrice e asciugatrice elegante e raffinato, ergonomico, salvaspazio e con le migliori tecnologie potenziate dall’AI; e FD 100 , l’ampio frigorifero con il più ricco set di funzioni di conservazione per il massimo livello di personalizzazione. Ispirando stili di vita e valori esclusivi, Haier Casarte Series definisce oggi gli standard del lusso di domani, con l’Intelligenza Artificiale che trasforma in capolavoro la più avanzata tecnologia.