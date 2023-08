IFA 2023: LG StanbyME Go è il TV che si trasforma in valigia!

Dopo il televisore senza fili di LG dal nome StandbyME che aveva inaugurato una nuova gamma, eccone una versione pensata per essere trasportata, lo StandbyME Go. L’idea è quella di un televisore che può essere trasportato in una valigia.

Presentato nel giugno 2023, l’abbiamo incontrato qui a IFA 2023 di Berlino. Il dispositivo si presenta come una valigetta beige abbastanza minimalista, ma che pesa il suo peso: si contano circa 14kg.

Una volta aperta la valigia, appare subito una schermata. Tirandolo leggermente, si apre da un braccio molto rigido, piuttosto rassicurante, e si posiziona appena sopra la valigia. Lo schermo può essere orientato verticalmente o orizzontalmente. Sotto c’è un telecomando nascosto.

Lo schermo è un pannello LCD da 27 pollici 1080p a 60 Hz, una soluzione classica che può andare molto bene per una serata in campeggio. L’obiettivo probabilmente è quello di non sfruttare troppo la batteria integrata nel case, che è in grado di garantire solo 3 ore di utilizzo. Bisognerà quindi scegliere con attenzione il proprio film.

Per navigare, è integrata un’interfaccia utente touch. Funziona sotto WebOS ed è molto pratico e ricorda un qualsiasi tablet Android: premendo dal basso dello schermo si torna alla Home, dai lati dello schermo c’è un backspace e dall’alto scorre un menu di scorciatoie lo schermo. Netflix, Apple TV, Disney+, Prime Video, Spotify e YouTube TV sono integrati. È supportato anche Airplay 2.

Il suono è fornito da un altoparlante da 20 W compatibile con Dolby Atmos. Da quello che abbiamo sentito, il volume sembra abbastanza adeguato e i bassi sono buoni. La custodia è compatibile WiFi 5 e Bluetooth 5.0.

Sfortunatamente, in questa fase, non abbiamo informazioni su alcuna uscita europea ma solamente il prezzo, 999 dollari.