Tech is Back è lo slogan che ha accompagnato l’IFA di Berlino, la più grande fiera di elettronica di consumo del nostro Continente, nel 2020. Un claim per cercare di esorcizzare la pandemia di Covid-19, il lockdown imposto un po’ in tutte le nazioni e l’annullamento di quasi tutti i saloni internazionali. Tranne l’IFA, appunto, che ha avuto la forza di aprire i battenti lo scorso settembre per tre gioni, seppure in una versione molto ridotta e con eventi rivolti quasi eslcusivamente alla stampa.

Ora, al Tech is Back, si unisce il Back to Business: un ritorno alla normalità che avverrà dal 3 al 7 settembre 2021. IFA2021 vuole tornare a essere il punto di riferimento del mercato della tecnologia, non vede l’ora di riaprire i suoi padiglioni al pubblico e di ospitare le aziende che rappresentano il motore del mercato.

C’è tanta voglia di ripresa, di normalità, come ha sottolineato Jens Heithecker, Executive Director di IFA:

“Siamo orgogliosi dell’impegno estremamente forte dei nostri partner. Ciò dimostra l’elevato interesse del settore nel presentare le proprie innovazioni alla comunità globale dell’IFA, a Berlino. Insieme a loro vogliamo preparare la ripresa e il rimbalzo che seguirà la fine dei lockdown“.

Molte le aziende che hanno voluto commentare l’impegno di IFA a ripartire: fra queste molte storiche presenza della kermesse berlinese.

IFA2021 ci sarà. Noi ci siamo! “Back to Next Normal”: siamo pronti ad annunciare le nostre soluzioni innovative in grado di creare valore per i nostri consumatori e per sviluppare nuove opportunità di mercato per i nostri clienti. Incontriamoci a Berlino!” ha dichiarato Marco Cagnetta, Co-Ceo di Cellularline.

Ancora non ci sono dettagli ufficiali su quali saranno le policy anti-Covid che saranno in vigore a IFA2021. Con molta probabilità l’organizzazione è convinta che entro settembre i piani vaccinali di molti Paesi saranno in stato avanzato e che non ci saranno più quarantene per spostarsi da una nazione all’altra. Ma per saperne di più sarà necessario attendere ancora qualche mese…