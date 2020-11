Il Black Friday di Mediaworld: triplicato il volume di affari online

Cominciano ad arrivare i risultati dell’attività messa in atto dai grandi gruppi per il Black Friday.

MediaWorld ha chiuso una delle giornate più importanti dell’anno in termini di vendite registrando un’importante crescita un po’ su tutti i canali.

La promozione è stata un successo sia nei negozi che online. Il canale e-commerce ha registrato risultati record. Nelle tre settimane di Black Friday, MediaWorld ha infatti visto più che triplicare le visite al suo sito. Questo ha portato ad un significativo incremento del numero di ordini, oltre il + 260% rispetto al precedente Black Friday.

Per quanto riguarda i negozi interessati dalle chiusure nei weekend in base all’attuale DPCM, MediaWorld ha scelto di mettersi a disposizione dei Clienti con un servizio di centralino interno ai negozi per prenotare telefonicamente i prodotti.

“MediaWorld ha scelto quest’anno di riservare ai propri clienti un Black Friday più lungo per rispondere alle esigenze degli italiani e dare più tempo per acquistare online o in negozio in tutta sicurezza. I risultati premiano la nostra strategia omnicanale e l’impegno a essere un punto di riferimento per i clienti, grazie a un’offerta di prodotti per tutte le esigenze, servizi, consulenza, presenza sul territorio e un canale e-commerce”, ha dichiarato Luca Bradaschia, Amministratore Delegato di MediaWorld Italia.

Come ormai da tradizione, il periodo del Black Friday termina oggi 30 novembre con il Cyber Monday, che propone nuove promozioni riservate al suo canale online. Da domani invece nuove promozioni in attesa del Natale.