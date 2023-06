Il Galaxy Z Flip 5 avrà un display esterno molto più grande e funzionale

I nuovi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 sono attesi a fine luglio in occasione di un’importante conferenza organizzata a Seul, come suggerisce una comunicazione di Samsung. Questo incontro segnerà un passo importante per il colosso coreano, che rinnoverà ancora una volta la sua offerta di dispositivi pieghevoli.

In Italia, il Galaxy Z Flip 5 è il modello più competitivo dei due, anche se ha ancora margine di miglioramento. Certo, l’Oppo Find N2 Flip sta cercando di farsi notare… ma la presenza di Oppo nel mercato italiano è fortemente minacciata. Solo il recente Motorola Razr 40 Ultra potrebbe dargli del filo da torcere.

Samsung e Google, ancora insieme

E per mantenere un certo vantaggio sui suoi rivali, il futuro Galaxy Z Flip 5 avrebbe intenzione di sfruttare al massimo il suo schermo esterno. Infatti, si prevede un pannello da 3,4 pollici, rispetto ai 1,9 pollici dello Z Flip 4. Questa maggiore superficie offrirebbe nuove possibilità e un comfort d’uso migliore: i widget potrebbero essere più ampiamente utilizzati.

Inoltre, secondo SamMobile, Samsung e Google hanno collaborato strettamente per ottimizzare alcune applicazioni del colosso californiano. Le app Mappe, Messaggi e YouTube beneficeranno di un’interfaccia dedicata e specificamente adattata alle dimensioni dello schermo esterno. Questa collaborazione non sorprende, poiché i due colossi hanno lavorato insieme sulla parte software dei primi prototipi di Samsung, come ci ha spiegato Yoojin Hong, UX manager di Samsung, a settembre 2022.

Un’esperienza senza vincoli

Inviare SMS, visualizzare contenuti e seguire percorsi su Maps potranno essere effettuati esclusivamente sullo schermo esterno, senza alcun vincolo e senza dover aprire il proprio smartphone pieghevole. Crediamo che questo risultato possa essere vincente, considerando i 3,4 pollici a disposizione.

In tal modo, il formato Galaxy Z Flip 5 acquisisce ancora più senso e duttilità. Consultare il proprio percorso su Maps direttamente dallo schermo esterno del telefono può essere considerato un passo in avanti nell’esperienza dell’utente, eliminando un punto debole.