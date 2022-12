Il Google Pixel 8 utilizzerà lenti ISOCELL GN2 di ultima generazione

La stagione di leak per il nuovo Pixel 8 è alle porte. Anche questa volta un utente ha trovato una sorpresa nel codice di un’app, che ha rivelato diversi dettagli davvero interessanti sul comparto fotografico che si presenta come davvero innovativo.

All’interno del codice sorgente dell’applicazione Google Camera Go è stata ritrovata una dicitura che conferma che i Google Pixel 8 modello base (nome in codice Husky e Shiba) utilizzeranno il cosiddetto HDR sfalsato. Si tratta di una tecnica che permette al sensore fotografico di catturare diversi tempi di esposizione dell’immagine contemporaneamente. Come mai questo è importante? Ci sono diversi motivi.

L’impiego di questa nuova tecnologia conferma infatti che il comparto fotografico del Pixel 8 sarà aggiornato. Il modello attuale utilizza sensori ISOCELL GN1, che effettivamente non sono compatibili con l’HDR sfalsato. Questo indica che ad essere impiegato sarà con tutta la probabilità l’ISOCELL GN2, che porta con sé le ultime innovazioni nel campo della fotografia mobile.

Oltre alla fotocamera, il codice sorgente di Google Camera Go ha anche rivelato qualcos’altro. Infatti è stata scoperta la menzione di un dispositivo conosciuto come “Pixel Tangor Pro”, ovvero la versione Pro del Pixel Tablet. Sicuramente quindi ci possiamo aspettare molte altre sorprese nel prossimo futuro, e vedremo quando Google farà menzione ufficiale di questi prodotti.